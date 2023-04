Un vlogger a călătorit cu trenul de la București la Sibiu pentru prima dată după 25 de ani. Bărbatul s-a arătat impresionat de condițiile CFR, de timpul în care trenul a parcurs distanța și, mai ales, de curățenie.

Marian Adventures are aproape 80 de mii de abonați și își prezintă călătoriile în filmulețe scurte pe canalul său de youtube. Vlogger-ul a postat duminică un video în care laudă călătoria cu trenul de la București la Sibiu. După 25 de ani în care nu a mai folosit trenul ca mijloc de transport, Marian a rămas uimit că a ajuns la Sibiu după doar cinci ore. „Pare foarte ok. Curat, scaunul este comod. Trebuie să fac vreo cinci, șase ore până la Sibiu”, spune vlogger-ul când urcă în tren.

Trenul a ajuns la timp în Sibiu, după o călătorie de cinci ore. „Am ajuns la Sibiu exact la minutul în care trebuia să ajung. Nu îmi vine să cred. O călătorie foarte plăcută cu trenul, am dormit o vreme. Nu-mi vine să cred ce oameni am cunoscut în tren, foarte mulți tineri, asta este o alta surpriză pentru mine. Civilizație, curățenie, tot respectul pentru CFR după 25 de ani în care nu am mai călătorit cu trenul. O experiență foarte plăcută, am făcut cinci ore, dar și cu mașina e cam același timp. Eu sunt mulțumit, încântat, nu îmi vine să cred”, spune vloggerul.

Videoclipul a strânse pe youtube peste 45.000 de vizualizări și peste 200 de comentarii.

