Criza umanitară din Ucraina ne-a obligat să ne regândim activitățiile și să acționăm țintit acolo unde era nevoie mai mare.

După ce am trimis sute de tone de ajutoare umanitare în Ucraina, după ce am trimis Detașamentul nostru de Intervenție pe graniță, pentru a-i sprijini pe colegii din filialele Maramureș si Satu Mare, care nu mai făceau față fluxului de cetățeni ucrainieni, după ce am reușit, cu ajutorul sponsorilor locali, să asigurăm necesarul de fructe și legume proaspete pentru mii de regufiați ucraineni și după multe alte acțiuni mai puțin vizibile dar de sprijin țintit pentru cei care au ales Sibiul ca noua casă, în luna noiembrie a anului trecut, inauguram Grădinița Crucii Roșii Sibiu, alături de un partener de nădejde și bun prieten al nostru, Centrul Educațional FRAM / Fram Early Learning.

”Experiența lor vastă în programe educaționale și experiența noastră în programe umanitare au fost ingredientele principale pentru ceea ce azi reprezintă un loc cald, prietenos și profesionist pentru zeci de copii. Avem 27 de copii din Ucraina și 3 copii români care beneficiază zilnic de servicii de îngrijire de cea mai înaltă caliate, la un program prelungit, cu toate mesele asigurate. Hanna, Daria, Veronica și Roxana sunt îngerii buni care veghează zilnic pentru ca acești micuți să se bucure de copilărie.” Raluca Morar – Director, Crucea Roșie Sibiu.

Demararea acestui proiect a fost posibilă cu sprijinul financiar al TransGaz si E-ON Dialog iar costurile lunare sunt suportate de Sediul Central al Crucii Roșii Române din fonduri strânse în urma campaniei ”Umanitatea nu are granițe”.

