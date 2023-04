Simulările la examenul de Evaluare Națională arată cât de bine pregătiți sunt elevii pentru examenul de la sfârșitul clasei a VIII-a. În județul Sibiu mai multe școli au obținut o promovabilitate foarte scăzută sau chiar echivalentă cu zero. Printre instituțiile de învățământ cu note foarte mici se află Școala Gimnazială Merghindeal (0%), Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava (3,57%), Școala Gimnazială Vurpăr (4%), Școala Gimnazială Porumbacu de Jos (6,67%) și alte două școli din județ.

Profesorul Răzvan Popa, directorul Școlii Gimnaziale Porumbacu de Jos, consideră că notele foarte mici ale elevilor sunt cauzate de un cumul de factori precum, lipsa interesului elevilor pentru disciplinele predate și lipsa participării fizice în perioada pandemiei de COVID.

„Rezultatele școlare obținute de către elevii actualei clase a VIII- a de la Școala Gimnazială Porumbacu de Jos, la simularea evaluării naționale din luna martie 2023, sunt generate de următorii factori favorizanți: interesul scăzut manifestat de elevi pentru studiu, majoritatea dintre acești copii doresc sa urmeze cursurile unei scoli profesionale, lipsa participării la orele de curs în perioada martie – iunie 2020 / septembrie – iunie, an școlar 2020-2021 (pandemia Sars Cov 2), lacunele acumulate de-a a lungul anilor de studiu, mediile defavorizate din care provin, lipsa sau slaba implicare a părinților în procesul de colaborare cadru didactic- elev- părinte, prin neparticiparea părinților la ședințele de informare”, spune profesorul Răzvan Popa.

Directorul spune că majoritatea absolvenților de clasa a VIII- a au obținut note mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională, în anii precedenți. „Trebuie menționat faptul că pentru școală noastră, rezultatele elevilor la Evaluarea Națională din anii precedenți ne-au situat in imediata apropiere a procentului de promovabilitate de la nivel național sau chiar peste media națională. Spre exemplu, în 2022 am avut 70% promovabilitate la Evaluarea Națională, în timp ce în anul 2021 am avut un procent de 100%”, adaugă directorul Școlii Gimnaziale din Porumbacu de Jos.

