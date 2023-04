Oana Veronica Mustaţă în vârstă de 11 ani a obţinut locul trei la concursul de monologuri în limba engleză, March Monologue Contest, acesta fiind primul premiu internaţional al clasei coordonate de profesoara Teodora Tiribă, regizor de teatru şi instructor la Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Ilie Micu din Sibiu, potrivit acesteia.

“Mă bucur enorm că am reuşit să-mi îndrum eleva spre această reuşită. Premiul acesta, primul pentru clasa mea la un concurs internaţional, reprezintă atât un ţel imens pe care am reuşit să-l atingem în timp record, cât şi o confirmare a faptului că ceea ce facem este în direcţia cea bună. Cu ocazia asta ne-am stabilit un punct de referinţă foarte înalt, iar asta cu siguranţă ne va ambiţiona să ne depăşim pe noi înşine în viitor. Concursul la care am participat, March Monologue Contest este organizat online de Drama Notebook din Portland, Oregon (SUA). E un site cu resurse pentru profesorii de teatru si organizează concursul asta lunar. In fiecare luna se înscriu zeci de participanţi din întreaga lume, dar cu precădere din ţările vorbitoare de limba engleză, din moment ce monologurile trebuie să fie în engleză. Site-ul are sute de mii de vizualizări lunare”, a declarat pentru AGERPRES, profesoara Teodora Tiribă.

Oana Veronica Mustaţă este elevă la cursul de teatru în anul doi la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ili”e Micu’ din Sibiu şi spune că monologul ei a fost inspirat de fratele său.

“Am 11 ani şi sunt în anul doi la teatru la Şcoala Populară de Arte din Sibiu şi am câştigat locul trei la Concursul March Monologue din Portland. Fratele meu mi-a dat ideea acestui monolog cu prostiile lui naive de copilaş. Sper să vă placă şi vouă”, a spus Oana Veronica Mustaţă.

