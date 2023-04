Primăria Municipiului Mediaș a găzduit în data de 4 aprilie 2023 un eveniment deosebit, dedicatpersoanelor care au împlinit 80 de ani de viață.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a premiat cele 129 de persoane care au împlinit sau vorîmplini 80 de ani de viață în prima jumătate a acestuian.

Festivitatea a avut loc în Sala Mare de Ședințe a municipalității, octogenarii fiind recompensați cu diplome aniversare, dar și cu premii în bani.

Acordarea premiilor și a diplomelor pentrupersoanele din Mediaș și satul aparținător Ighișu Noucare împlinesc 80 de ani de viață în perioada 1 ianuarie– 30 iunie 2023, precum și listele beneficiarilor, au fostaprobate prin Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 87/16.03.2023.

„În bugetul pe acest an am prevăzut sume pentrupersoanele care au împlinit vârsta de 80 de ani, respectiv 100 de ani de viață, dar și pentru premiereapersoanelor care împlinesc 50 și 75 de ani de căsătorie. Astăzi am avut bucuria să premiezpersoanele care au împlinit 80 de ani de viață, să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru municipiulMediaș și în același timp să le urez Sărbători Fericiteși multă sănătate“, a declarat primarul municipiuluiMediaș, Gheorghe Roman.

