Un locuitor din Dâmbovița a descoperit o neobișnuită de a economisi la factura de încălzire. Și-a construit propriul sistem de încălzire cu aer, care folosește energia solară. Sistemul este amplasat pe acoperiș, iar costurile materialelor pentru construirea unui singur panou au fost de 2.500 de lei.

Astfel de sisteme se construiesc, timid, în America (Canada) și Asia (China). „Există sisteme asemănătoare pe alte continente, în America și Asia, dar în Europa nu se produc încă, din câte m-am documentat. Panoul încălzește aerul din casă precum face aeroterma, doar că aeroterma încălzește pe bani grei”, spune Florian, absolvent al Facultății de Inginerie Electrică din cadrul Universității Valahia Târgoviște, relatează Adevărul.

Cum funcționează încălzirea cu aer

Principiul de funcționare al acestui sistem este simplu. El funcționează doar cât timp este soare afară, dar poate suplini nevoia unei case nu doar pe timp de zi, ci și pe durata nopții. Aerul este pompat în interior cu ajutorul unui ventilator comandat automat de un termostat, care măsoară temperatura la ieșirea din panou. Ventilatorul pornește când temperatura depășește un anumit prag și se oprește când scade sub un anumit prag.

„Vedem cu toții atunci când parcăm mașina la soare, mai ales dacă bordul și scaunele sunt negre cât de cald se face. Acesta este principiul de funcționare dar deși este simplu, în practică se interpun totuși și niște obstacole tehnice care trebuie depășite, la realizarea unor astfel de panouri solare. Dar spre deosebire de panourile solare pentru apă caldă, acestea sunt mult mai simple, necesită accesorii mai simple, mai puține. Apa îngheață și își mărește volumul deteriorând conductele, fierbe când nu o folosim și energia solară este din abundență (vara)”, spune el.

De câțiva ani s-a mutat la țară și a început să fie preocupat de încălzirea casei din lemn, în care nu are nicio sursă de foc, totul fiind electric.

„Am căutat pe internet și am văzut că există astfel de preocupări în întreaga lume, ce-i drept mai mult în țările nordice. În 2020 am construit primul panou solar cu aer cald, din lemn, cu tabla vopsită negru, cu vopsea ordinară, dar care a dat ceva rezultate, în toamna, iarna 2020-2021. Desigur am aflat și neajunsurile materialelor folosite, cum s-a degradat vopseaua, cum s-a degradat lemnul, și altele”, adaugă el.

Eficiența lui pleacă de la captatorul solar care este o placă din aluminiu, acoperită pe o față cu un strat selectiv, adică o substanță care are proprietatea de a converti energia luminoasă a fotonilor în energie termică (căldură).

„Din calcule reiese un randament în jur de 75-77%. Cum soarele nostru ne furnizează în jur de 1000W/mp în condiții de cer senin, aria panoului fiind de 1.8mp, rezultă că acest panou furnizează în jur de 1350-1400W”, adaugă dâmbovițeanul.

Pasionat de sistemele de utilizare a energiei solare

„Atracția mea către energia solară este de mult, de când eram student în anul al II-lea. Atunci i-am spus domnului decan al Facultății de Inginerie Electrică din cadrul Universității Valahia Târgoviște, că vreau să lucrez la Departamentul de Cercetare Energie – Mediu, unde erau în derulare proiecte de cercetare pentru utilizarea energiei solare, atât pe partea termică, cât și pe partea electrică. Asta a fost acum 25 de ani, în 1998, iar primul proiect la care am lucrat a fost cel al Amfiteatrului Solar de pe Bd. Unirii, dintre cele două corpuri de clădiri unde se desfășurau atunci activitățile Facultății și ale Departamentului de Cercetare”, povestește Florian Ispas.

Cât de eficient este un astfel de sistem?

Panoul furnizează o anumită putere, un anumit număr de ore pe zi. Fiecare casă are nevoie de o anumită cantitate de energie pentru a „emana”confort.

„Dacă energia furnizată de panouri este comparabilă cu nevoia casei, atunci spunem că investiția merită. Din acest motiv eu recomand ca în primul rând să se investească în termoizolarea casei și apoi în panouri solare. Pe de altă parte, energia solară este gratis dar nu este sigură. Nu ne putem baza pe ea. Când este, o folosim și economisim energia din sursa principală (gaz, electricitate, lemn), dar nu ne poate oferi independență nici măcar dacă o acumulăm. Totul este probabil, nimic nu este cert. Deci, cât investim, atât obținem. La mine, acest panou solar în această perioadă funcționează 8 ore/zi”, a precizat el.

„Noaptea, probabil, nici nu mai trebuie altă energie”

Dacă în timpul zilei panoul funcționează fără oprire, căldura acumulată poate încălzi locuința chiar până a doua zi dimineața.

„Putem observa câți pereți de case și blocuri sunt expuși la soare și toată această energie dacă intră ziua în casă, noaptea probabil nici nu mai trebuie altă energie. Văd la mine, deși am casă din lemn, care nu are masă termică așa cum au cele din beton și cărămidă, adică nu ține prea multă căldură în pereți. Ziua în camera în care dormim se fac 25-26 de grade, iar abia spre dimineață scade sub 21, ca să pornească încălzirea. Inclusiv noile blocuri care se construiesc pot avea astfel de panouri solare pe pereții care n-au ferestre, economisind astfel mulți bani pentru sursa principală de energie. Eu am făcut trei panouri solare, unul fiind acesta de pe acoperiș, iar alte două sunt pe fațada casei unde bate soarele o mare parte din zi, fiind integrate în pereți. Primul panou are deja mai mult de un an de exploatare și am făcut experimente pe el”, spune el.

Pe lângă scăderea facturii la utilități, sistemul are și o componentă medicală.

„Purifică aerul de bacterii, ciuperci sau microbi, pentru că temperatura captatorului cu care aerul întră în contact este de peste 100°C, eliminând riscul producerii mucegaiului în case”, mai spune Florian Ispas.

