Un sibian este hotărât să meargă în instanță și să depună plângere la Colegiul Medicilor Veterinari împotriva uneia dintre cele mai prestigioase clinici veterinare din Sibiu, susținând că i-a ucis cățelul. Medicul veterinar i-ar fi prescris tratamentul greșit, oferindu-i o doză mult mai mare decât ar fi trebuit de ringer (substanță care înlocuiește pierderile de apa).

Mircea Tarcea a avut un cățel rasa Shih Tzu care de două nopți nu mai putea mânca. Din acest motiv, sibianul a apelat cu încredere la Sky Vet, clinica veterinară de pe strada Eduard Bieltz. Proprietarul a dus cățelul la veterinar miercuri, la ora zece dimineața, cu speranța că medicii îl vor ajută să își revină. În afară faptului că nu mânca, Fifi își păstrase funcțiile vitale, mai mult, mergea și avea reacții la tot ce se întâmplă în jur.

„Miercuri dimineața a vomitat cățelul și m-am dus direct la cei de la Sky Vet. Am ajuns la zece dimineața la clinică și am făcut o filmare ca să îi arăt soției ce condiții bune sunt la clinică, pentru a-i lăudă. Am fost în sala unde se făceau la mai mulți câini tratamente, toți aveau perfuzii. Doctorul m-a întrebat ce are și i-am spus că a vomitat de dimineață. I-a luat sânge câinelui pentru analize și l-a pus direct pe perfuzie, fără să aștepte rezultatul analizelor. Cum i-a băgat perfuzia a și început sa respire greu. Am întrebat dacă este în regulă și mi-a spus că se va liniști”, spune stăpânul cățelului.

Tratament administrat greșit

Sibianul a văzut că tratamentul introdus în perfuzie a fost de 500 ml. Însă pe fișa medicală, pe care a reușit să o obțină după mai multe insistențe, apare că tratamentul a fost de 30 de ml. Bărbatul a cerut, inclusiv, filmările de pe camerele de supraveghere pentru a demonstra că dozajul a fost prea mare, fapt ce a dus la moartea cățelului.

„Niciun alt cățel nu respira ca al meu. Greșeala a fost că prima dată identifici ce are câinele, îi faci analizele ca să vezi dacă organele suportă tratamentul. I-au băgat perfuzie și nu au verificat dacă suportă o cantitate de 500 de ml. I-am zis că eu cred că face infarct, timp în care ea punea branula la alt câine și atunci s-a uitat la cățel și l-a strigat pe celălalt medic. Imediat l-au pus la aparate pentru a-l ajuta să respire. Avea pulsul 240 și i-au făcut o injecție. După două ore de tratament l-au pus la ecograf și au început să spună că pancreasul e nu știu cum, rinichiul este nu știu cum și tot așa. Eu i-am făcut control anual și nu știam să aibă vreo problemă gravă de sănătate”, spune Mircea.

„Mi l-au omorât pe loc și nu își asumă”

După administrarea tratamentului, doctorul i-a spus că sunt slabe șanse ca patrupedul să mai trăiască. După aceea cățelul a fost dus la demisol, locul unde ar fi și murit. După câteva minute, doctorul ar fi revenit să îi spună stăpânului că patrupedul este 99% decedat, moment în care stăpânul a vrut să meargă să îl vadă, însă nu a fost lăsat. Cățelul nu avea istoric medical, nemaiavând parte de vreo intervenție în trecut.

„Am întrebat care este procedura să îl iau acasă. Mi-au dat doar două foi cu analizele și fișa medicală nu au trecut ora decesului. Seara târziu mi-au trimis fișa medicală. Atunci am observat că în fișă scria că i-au administrat 30 ml de tratament pe oră când eu am văzut cu ochii mei că au fost 500 ml. L-am întrebat pe medic de ce nu au trecut ora decesului și mi-a spus că nu sunt obligați. Mă deranjează că nu își asumă că au greșit. Mi-a zis că e vorba mea împotriva vorbei domnului doctor. Mi l-au omorât pe loc și nu își asumă. I-am cerut să ne uităm pe camere și nu a vrut, a zis că nu știe cum funcționează”, povestește Mircea.

Mircea a decis să îl ducă joi la DSV Sibiu pentru a vedea care sunt cauzele morții. Dat fiind motivul că medicul de la DSV nu ar fi tratat situația într-un mod obiectiv, sibianul a vrut să ducă patrupedul luni la București, însă acest lucru nu a mai fost posibil. „Cadavrul a fost adus joi, când i s-a făcut și autopsia, conform procedurilor RENAR. Cadavrul nu s-a returnat pentru că deja i s-au recoltat probele. În șapte zile lucrătoare va primi și rezultatele”, spune directorul DSV Sibiu, Vasile Fodor.

Ora de Sibiu a încercat să contacteze medicul veterinar, însă acesta nu a fost disponibil. Vom reveni cu mai multe detalii.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News