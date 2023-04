Echipa de fotbal feminin a FC Hermannstadt se antrenează intens la baza sportivă a Academiei de Fotbal și Tenis Măgura din Cisnădie, cu gândul de a termina cât mai sus în Seria 2 din Liga 2.

Fetele se pregătesc și joacă la Cisnădie, dar activează pentru AFC Hermannstadt și au 24 puncte în 13 etape din eșalonul secund. Sâmbătă, în etapa 13 din Liga 2, sibiencele s-au întors victorioase din deplasare, 3-1 cu Atletic Drobeta.

Liga a II-a feminină are două serii a câte 10 echipe și doar prima clasată din fiecare serie obține promovarea în primul eșalon. Gloria Bistrița are punctaj maxim în serie și nu mai poate rata promovarea, în timp ce Hermannstadt, o echipă care îmbină tinerețea cu experiența se situează pe locul 4.

Un antrenament al echipei presupune muncă intensă, dar și voie bună. Fetele nu se dau înapoi nici de la munca de jos și cară singure poarta sau materialele pentru antrenament. Urmează pregătire cu mingea, exerciții tehnice extensiv sau intensiv, scheme tehnico-tactice, formă defensivă, atac pozițional, șuturi la poartă și multă transpirație. Sunt și multe jocuri distractive la antrenament, cum ar fi X și O cu maiourile. Bucuria cea mai mare a fetelor? Antrenamentul pe ploaie, când, pe nămol, se întețesc alunecările și determinarea sportivelor atinge maxim. Pentru sezonul viitor, fetele au planuri mari și vor să promoveze la Liga 1.

Roxana Bocăniciu, cu gândul la Barcelona

Una din cele mai tinere fotbaliste de la Hermannstadt este Roxana Bocăniciu. Ea este elevă, are doar 16 ani și joacă pe postul de fundaș lateral. A început să joace fotbal de la 7 ani în fața blocului și acum visează să devină jucătoare profesionistă. ”Jucam cu băieții în curtea școlii, apoi am trecut la Alba Iulia și de trei ani m-am transferat la echipa din Sibiu, alături de alte colege. Susțin echipa masculină FC Hermannstadt și merg des la meciurile lor, alături de fete. Vrem să ne clasăm cât mai sus pe podium la Liga 2, încercăm să progresăm de la meci la meci, să fim mai determinate” a spus Roxana, convocată acum un an la naționala Under 15.

Tânăra jucătoare îl are ca idol pe Messi și visează să joace la echipa feminină a Barcelonei. ”Messi este jucătorul meu preferat, orice copil care joacă fotbal îl are ca idol pe el sau pe Ronaldo. Aș face schimb de tricouri cu el. Pe viitor mi-ar plăcea să joc în străinătate. Admir și echipa Barcelonei si acolo mi-ar plăcea să joc în viitor, o admir mult pe Alexia Putellas, poate voi juca alături de ea”. Roxana are tehnică de lovire a mingii excelentă, dar are și centrări și un șut foarte bun.

Roxana Frățilă a trecut de la handbal la fotbal

Atacantul echipei, Roxana Frățilă (36 ani) este antreprenor, dar și mămică. A jucat handbal de mică și dacă nu a avut noroc cu mingea mică, are mai mult succes la fotbal, unde înscrie mai multe goluri. ”De mică doar mă uitam la fotbal, nu credeam vreodată ca o ajung să și joc. Am jucat handbal o perioadă lungă și după ce nu am mai făcut, ne întâlneam fostele jucătoare. Veneam să jucăm handbal și dacă nu eram destule, începeam cu un fotbal. Așa a început pasiunea și pentru fotbal și în urmă cu trei ani am fost chemată la echipă de domnul Raica și am rămas la Hermannstadt” a povestit Roxana.

Alături de familie, Roxi susține echipa de băieți, care joacă la Liga 1. ”Susțin echipa de băieți FC Hermannstadt, când îmi permite timpul, pentru că sunt și mămică, merg cu băiețelul și soțul meu. Stau în Sibiu și nu cred că aș merge la o altă echipă, nu -am gândit că aș putea juca mai departe de Liga 2. Mereu e loc de mai bine, la start ne-am dorim să fim cele mai bune. Lucrăm de 3 ori pe săptămână, sunt convinsă că vom și reuși, nu știu dacă în acest sezon sau la anul” spune atacantul echipei. Are ca și calități jocul aerian și jocul fără minge.

Pentru Roxana Frățilă, prioritar este caracterul unui sportiv, nu realizările. ”Îl apreciez pe Kante de la Chelsea, îmi place foarte mult și Messi, dar mă ghidez mai mult după caracterul persoanei și nu neapărat după sportiv. Dacă aș putea să aduc pe cineva la echipă, pe Messi l-aș aduce”.

Studenta Diana Oana: ”Îmi plece stilul de joc al băieților de la Hermannstadt”

Sibiancă de origine, Diana Maria Oana joacă ca fundaș central și este studentă în primul an la Științe Agricole, profilul Control și Expertiză Produse Alimentare. Joacă de mică fotbal, alături de băieți. Diana merge des la meciurile băieților de la Hermannstadt, pentru că îi place stilul de joc al echipei pregătite de Marius Măldărășanu. ”Susțin echipa și sunt prezentă și la meciuri, îmi place mult stilul lor de joc și merg mereu la meciuri. Messi este pe primul loc, nu doar pentru faimă, îmi place mult cum joacă, dar și Benzema. Pe Messi l-aș aduce la echipa noastră”.

Fundașul echipei speră să joace mai sus și chiar la actuala formație. ”Am ajuns la echipă în urmă cu trei ani și jumătate, am văzut o simplă postare și am contactat, așa am ajuns la echipă. Avem obiectiv o clasare cat mai bună, avem șanse mari, suntem determinate, iar la anul sper să promovăm. Visez să joc mai sus, la un nivel superior”. Diana este polivalentă și joacă fundaș central, mijlocaș central și de bandă și impresionează la jocul aerian. În plus, are și forță și este greu de depășit în dueluri unu la unu.

Maria Constantinescu are oferte, dar nu pleacă

Căpitanul echipei, Maria Constantinescu este inginer proiectant și joacă pe bandă stângă, fie fundaș, fie mijlocaș. Întâi a mers la Alba Iulia, apoi a venit la Cisnădie și după promovare, a rămas alături de echipă. ”Inițial am mers la Alba, mergeam cu o colegă de 2 ori pe săptămână cu autobuzul acolo. Apoi împreună cu antrenorul de acolo ne-am unit cu fetele de la Cisnădie, a fost o fuziune, care a funcționat o jumătate de an. Ne-am chinuit să promovăm, apoi antrenorul nostru a plecat, dar pentru noi a fost mai important să rămânem la Sibiu, la Liga 2, chiar dacă țineam mult la antrenor” precizează liderul echipei. Are viteză, joc aerian, șut precis și poate lovi mingea la fel de bine cu ambele picioare, iar calitățile sale au fost văzute și de către echipele de Liga 1.

Maria este asaltată de oferte de la Liga 1, dar nu vrea să plece din Sibiu. ”Am o relație super cu fetele, am avut oferte și nu am vrut să plec, pentru că țin mult la fete, la staff și la toată lumea. Vreau să pas pasul la Liga 1, dar doar cu echipa, acesta va fi obiectivul pentru sezonul viitor. Mă gândesc și la națională, oricine să gândește la asta. Sunt inginer proiectant, dar la fotbal nu e timp de calculat, doar simți cum trebuie să fie. Îmi place să călătoresc, să citesc și să fac alte sporturi, am și practicat tenis de câmp vreo 2 ani, dar era greu să fac naveta” spune Maria Constantinescu. La doar 23 de ani, Maria are din eleganța Alishei Lehmann, cea mai cunoscută jucătoare de fotbal.

Spaniolul Sergio Ramos de la PSG este de departe prima sa opțiune pentru un schimb de tricouri. ”Îmi place mult Sergio Ramos, cu el aș face schimb de tricouri. La echipa noastră l-as aduce pe Mbappe. Împreună cu fetele, mergem la meciurile de acasă ale FC Hermannstadt, vrem să îi susținem și pe ei. Viteza și forța sunt diferențele între fotbalul masculin și feminin, băieții au viteză și forță mai mare, dar în rest este la fel și la fete și la băieți” a mai explicat șefa vestiarului din Cisnădie.

Promovarea, obiectiv pentru sezonul viitor

În timpul facultății, Octavian Budică a început ca antrenor secund la Academia de Fotbal și Tenis Măgura și apoi a urmat cursurile pentru licența UEFA C. Din vara lui 2021, când echipa feminină a ajuns în Liga 2, tehnicianul face parte din staff-ul echipei. ”Ca urmare a promovării echipei masculine AFC Hermannstadt la Liga 1 am fost preluați de ei și reprezentăm clubul în Liga 2 feminină. Pentru mine nu este greu să lucrez cu fete, am lângă mine oameni cu o capacitate extraordinară de dezvoltare a fotbalului feminin, îi am alături pe Adrian Fușle, coordonatorul Academiei și pe Lucian Cotora, care are o mare experiență în fotbal. Eu încurajez toți părinții să își ducă copii, fete sau băieți la sport, te formează ca și caracter și își oferă disciplină. Încurajez părinții de fete să le aducă la fotbal, sportul este benefic pentru organism, noi avem și echipe de U 13 și U 15 în campionatul FRF, le așteptăm cu brațele deschise” a spus Octavian Budică, unul din tehnicienii echipei.

Tehnicianul echipei pariază că multe dintre elevele sale vor ajunge la Liga 1 sau chiar la echipa națională feminină. ”Avem fete foarte talentate, care sigur pot face față și la Liga 1, chiar și la națională, acum depinde de selecționer dacă are în vizor și echipele de Liga 2. Noi avem ca obiectiv o clasare cât mai bună în campionatul Ligii 2, urmând ca din sezonul viitor obiectivul principal să fie promovarea în Liga 1”.

