Cei mai mulți consideră boxul un sport dedicat bărbaților, însă de-a lungul timpului fetele au început să câștige „teren” și în privința boxului feminin. Chiar dacă nu sunt atât de mediatizate, există sportive care au reușit să urce pe podiumul celor mai mari competiții din lume. Sibianca Gabi Timar a ajuns printre cei mai buni, reușind să fie pe locul doi în topul campioanelor europene.

Pasiunea pentru sport a început încă de la o vârstă fragedă, o mare influență venind din partea tatălui și el pasionat de culturism la vremea respectivă. A urmat pașii tatălui, frecventând foarte des sala de fitness, timp în care s-a orientat spre bodybuilding, perioadă care a durat mai mulți ani din viața sibiencei.

Bodybuilding-ul a deschis și alte orizonturi pentru Gabi. Pasiunea pentru sport a continuat să se materializeze, dar de data aceasta într-un cu totul alt sport, boxul. Tânăra „s-a îndrăgostit” de box după primul antrenament la care a participat alături de două prietene. „Primul antrenament a fost ca dragostea la prima vedere. Am fost surprinsă de intensitatea antrenamentului și duritatea lui. Mi-a plăcut de la bun început. De când mi-am pus mănușile în mâini am știut că asta vreau să fac mai departe. Am fost plăcut impresionată, iar acum nu m-aș mai vedea făcând altceva. Am muncit opt ani pentru a ajunge la nivelul acesta, de a fi în topul european al box-ului” , spune Gabi.

De la Drept la Campionatul European de Box

Gabi Timar are origini sibiene și a studiat Dreptul, însă viața ei a luat o întorsătură neașteptată când a mers în vizită la o prietenă în Elveția, unde mai apoi s-a și stabilit. A lucrat ca manager sau business developer pentru o perioadă, însă sala de fitness a fost tot timpul locul în care se regăsea cel mai bine.

De șapte ani de când locuiește în Elveția, tânăra a pus bazele unei cariere de succes în box, cu multă muncă și dedicare. Sibianca a început să joace box la 28 de ani, vârstă la care cei mai mulți se lasă. Părinții sibiencei au considerat că boxul este doar o pasiune, însă Gabi a transformat pasiunea într-un stil de viață. „La început nici nu au știut, au crezut că e un hobby. Nici când am început meciurile la amatori nu m-au luat în serios, credeau că o să mă las în curând. După mai mult timp, au început să se obișnuiască cu ideea și sunt mândri că am ajuns atât de departe. Nu se uită la meciuri, nu m-au văzut niciodată în ring, însă la Campionatul European o să vină pentru prima dată la un meci. Este o premieră si pentru ei, iar presiunea este destul de mare”, spune Gabi.

Sibianca va participa la Campionatul European din data de 14 aprilie, în Basel, Elveția. Acest pas reprezintă apogeul carierei sale de boxer. Tânăra va intra în ring cu italianca Giorgia Scolastri. „Antrenamentul a început acum două luni jumătate și am între șapte și 14 antrenamente pe săptămână. Nimic nu e ușor în box, însă nu m-am gândit vreodată să mă las. În patru ani de box profesionist am ajuns să fiu lider în România, nu am luat niciodată pauze”, spune Gabi.

