FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României, după ce a cedat miercuri, pe teren propriu, 1-2 cu U Cluj. Sibienii au condus la pauză după reușita lui Alhasssan, însă oaspeții au întors rezultatul în repriza secundă.

Antrenorul Sibiului, Marius Măldărăşanu a fost dezamăgit de eliminarea echipei sale, fiind de părere că ar fi avut o şansă la trofeu în acest sezon.

”A fost un meci cum ne aşteptam, echilibrat, două echipe care se cunosc foarte bine, cu o primă repriză în care nu ne-au pus probleme. Ştiam că îi vom domina la faze fixe, nu aveau talie, aşa am şi marcat. Din păcate, repriza a doua, două situaţii bune ale lor, că nu pot să le zic ocazii, Chipciu are o execuţie bună, apoi o greşeală, Thiam a profitat şi a marcat. Decizii poate greşite, sunt momente în care am gestionat fazele respective cum nu trebuie. Ştiam că indiferent ce formulă ar introduce au jucători mobili, cu calitate tehnică. Dar s-au făcut multe greşeli la pase, se vede uzura, oboseala ”, a spus tehnicianul la Orange Sport.

”Măldă” spera ca parcursul din cupă să fie unul mai lung, mai ales că era un culoar favorabil spre finală. ”Am visat frumos, ne-am dorit cu toţii, şi jucătorii, şi noi, ca antrenori. E greu să câștigi trofee la echipele mici și sunt astfel de situaţii de care poţi să profiţi, vedeam o luminiţă la capătul tunelului”.

”Sunt un antrenor care 99% îi încurajează, 1% îi ceartă”

Pentru Sibiu, prioritatea rămâne menținerea în Liga 1, iar tehnicianul speră ca jucătorii să se recupereze rapid, pentru că urmează jocul de play-out, cu Chindia. ”Mergem înainte, puteam face o performanţă, acum ne rămâne doar campionatul şi obiectivul principal, menţinerea în Superligă. Într-adevăr. îmi doresc o posesie mai bună, însă puteam scoate mai mult din meciul ăsta. Trebuie să ne refacem rapid, va trebui să gestionăm lucrurile astea, să joci la trei zile, ăsta e fotbalul. Trebuie doar să te refaci, să ai puţină prospeţime. Sunt un antrenor care 99% îi încurajează, 1% îi ceartă. O înfrângere care doare, dar trebuie să trecem peste, nu avem timp să ne lamentăm sau să plângem prea mult”, a spus Marius Măldărăşanu, după înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2.

