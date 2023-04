UAT Județul Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu și University of South-Eastern Norway, lansează proiectul „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu”. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, având o valoare de 222.263 euro. Proiectul se desfășoară în perioada aprilie 2023 – ianuarie 2024.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește cunoștințele privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin acțiuni de conștientizare și instruire în rândul cetățenilor județului Sibiu, dar și a autorităților publice și a specialiștilor din companii, prin prezentarea de soluții de eficiență energetică prin surse regenerabile pentru un mediu curat, un mediu climatic stabil și economii de costuri.

„Continuăm proiectele care ajută cetățenii județului Sibiu să conștientizeze nevoia de implicare pentru un viitor verde. După implementarea proiectului „Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu” dat exemplu de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor ca „transfer de bune practici” și pentru alte autorități locale, anul acesta, alături de partenerii noștri Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway, ne vom concentra pe acțiuni de informare în mai bine de jumătate dintre localitățile județului Sibiu, pentru a înțelege nevoia de a acționa acum pentru a avea un viitor mai bun în ceea ce privește energia regenerabilă și eficiența energetică. De altfel, Consiliul Județean Sibiu are în derulare proiecte ample de eficientizare energetică a clădirilor aflate în patrimoniu și cu siguranță nu ne vom opri aici nici în viitor prin acțiunile desfășurate pentru protejarea mediului înconjurător”, a declarat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu.

Cele mai importante activități din cadrul proiectului:

30 de ateliere de conștientizare pentru cetățeni, care au ca scop o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică;

șase ateliere organizate în orașele din județul Sibiu pentru aproximativ 90 de specialiști, care vor fi pregătiți în domeniul eficienței energetice prin surse regenerabile;

implementarea unui curs de Protecția mediului care cuprinde și energie regenerabilă și eficiență energetică pentru studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;

elaborarea unui Ghid despre beneficiile utilizării energiei regenerabile și eficiența energetică în județul Sibiu.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu” ne dorim ca un număr cât mai mare de cetățeni, autorități publice, dar și specialiști din cadrul companiilor să conștientizeze impactul energiei regenerabile și al eficienței energetice, necesitatea de a fi responsabil și de a contribui la tranziția către un viitor verde. Toate acțiunile din cadrul proiectului sunt realizate cu sprijinul cadrelor didactice de la Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, un rol important îl va avea schimbul de bune practici cu partenerii proiectului University of South-Eastern Norway.

„La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ne-am angajat să lucrăm cot la cot cu partenerii noștri, Consiliul Județean Sibiu și University of Southern-Eastern Norway, pentru un obiectiv social comun de promovare a energiei regenerabile și a eficienței energetice. Suntem mândri să contribuim în mod activ la implementarea acestui proiect prin furnizarea de expertiză tehnică, precum și prin împărtășirea cunoștințelor noastre prin elaborarea unui Ghid pentru publicul larg și specialiști, precum și implementarea unui curs de Protecția Mediului pentru studenții noștri din cadrul Facultății de Inginerie.” (prof. univ.dr.habil Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu)

„University of South-Eastern Norway este foarte încântată de acest proiect. Avem numeroase proiecte în domeniul energiei smart la care am lucrat în ultimii cinci ani, iar acest lucru ne oferă oportunitatea de a împărtăși cunoștințele noastre cu partenerii noștri români. Sustenabilitatea este o prioritate pentru toți, iar acest proiect este încă un pas în direcția corectă. Așteptăm cu nerăbdare să îi primim pe colegii noștri români în Norvegia și să contribuim la proiect.” ( Lasse Berntzen – University of South-Eastern Norway)

