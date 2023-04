In vederea prevenirii toxiinfectiilor alimentare, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale si in conformitate cu precizarile tehnice transmise de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor, cu privire la organizarea controalelor oficiale, care trebuie dispuse in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, avand in vedere riscurile pentru sanatatea publica care decurg in cazul taierii animalelor in spatii neaprobate si fara supraveghere sanitara veterinara, va comunicam urmatoarele masuri:

DSVSA SIBIU, desi a informat din timp Consiliul Judetean, Consiliile Locale, precum si presedintii Asociatiilor crescatorilor de ovine si caprine de pe raza Judetului Sibiu, privind oportunitatea de a putea solicita autorizarea temporara a unor centre de taiere, in care se pot sacrifica miei, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, cu respectarea conditiilor privind protectia si bunastarea animalelor, precum si a normelor de igiena, pana la data prezentei, nu s-a inregistrat nici o solicitare in acest sens.

Pe raza judetului Sibiu, proprietarii de animale pot solicita sacrificarea mieilor, în abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt funcționale, respectiv:

SC SOBIS SOLUTIONS SRL – Cârțișoara

SC TRANS AGAPE SRL – Daia

IF FLUIERAȘ – Bungard

SC SOPA MARPOD COOPERATIVĂ – Marpod

SC FEVA MED SRL – Mediaș

SC DEKA CONSTRUCT SRL – Sibiu

SC NICMAR SRL – Rasinari

SC SEBA PROD SRL – Orlat

In urma solicitarii conducerii DSVSA SIBIU, administratorii acestor societati s-au angajat ca vor asigura taierea tuturor mieilor, la solicitarea crescatorilor, cu conditia ca acestia sa respecte prevederile legale privind identificarea, transportul si comercializare animale vii. DSVSA SIBIU asigura prezenta permanenta a personalului de specialitate, in toate aceste unitati. Transportul carcaselor se va face cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, dezinfectate cu substante virocide, iar personalul care manipuleaza carcasele va fi echipat corespunzator, limitand la maximum manipularea produselor.

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii nedorite, se atenţionează crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar şi nu în ultimul rând consumatorii, de faptul că, în conformitate cu prevederile actelor normative cu referire la siguranţa alimentelor, le revin o serie de obligaţii şi responsabilităţi, respectiv:

Să respecte permanent normele de igienă şi de funcţionare a unităţilor, care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse de origine animală şi vegetală, precum şi în unităţile de alimentaţie publică (restaurante, pensiuni agroturistice, cantine, cabane montane, unitati de catering, fast-food, etc.).

Să respecte condiţiile de depozitare şi a temperaturile optime de păstrare a materiilor prime şi a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare a alimentelor.

Să certifice cu documente şi marca de sănătate (când este cazul), condiţiile de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, ouă, peşte şi alte materii prime şi produse alimentare finite.

Să respecte operaţiunile de ambalare şi regulile de etichetare a produselor alimentare, destinate comercializării.

Să asigure condiţiile de transport a produselor alimentare cu respectarea normelor de igienă şi de temperatură, în mijloacele de transport.

Populaţia să se aprovizioneze cu produse alimentare, numai din unităţi şi spaţii autorizate sanitar veterinar, evitând comerţul ”stradal”.

Consumatorii să verifice cu atenţie instrucţiunile de pe etichetele produselor alimentare privind informaţile despre componente, a modului de păstrarea, preparare corectă şi valabilitatea lor.

Carnea proaspătă, destinată valorificării în unităţile autorizate/inregistrate sanitar veterinar, trebuie să provină numai din abatoare autorizate sanitar- veterinar, unde este asigurată asistenţa de specialitate permanentă.

Carnea trebuie să fie însoţită de certificat sanitar veterinar, eliberat de medicul veterinar oficial al unităţii de origine, care atestă salubritatea şi calitatea acesteia.

Să nu se achizitioneze carne pe care nu este aplicată marca de sănătate a unităţii de sacrificare, sau cu marca de identificare a unităţii de tranşare. Marca de sănătate atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar oficial.

Alte produse alimentare din lapte, peşte, sau produse tradiţionale (cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc), se pot comercializa în spaţii amenajate şi autorizate, sub controlul personalului de specialitate.

Producătorii individuali, care doresc să-şi valorifice producţia primară sau produse obţinute prin prelucrarea acesteia, trebuie să detina documentul de înregistrare sanitară veterinară, eliberat de D.S.V.S.A judeţeană, actul de indentitate, atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole, carnet de sănatate vizat de medicul uman, precum şi fişa de sănătate a animalelor, vizată de catre medicul veterinar din localitate.

Desfacerea carcaselor se va face numai in unitati autorizate si inregistrate sanitar veterinar, responsabilii acestora avand obligatia de a se dota cu echipament de protectie, substante dezinfectante ( virocide ), si de a implmenta masuri administrative, in acest sens.

Privind desfacerea alimentelor de origine animala si nonanimala in pietele agroalimentare din judetul SIBIU, conducerea DSVSA SIBIU a dialogat cu conducerea administratiei pietelor, cu privire la modalitatea de comercializare a produselor alimentare.

Personalul responsabil in administrarea pietelor, cel din unitatile de vanzare cu amanuntul, precum si personalul care comercializeaza temporar produse alimentare, in perioada prepascala, va aplica toate masurile, astfel incat sa se previna aparitia toxiinfectiilor alimentare.

DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, efectueaza verificari permanente privind respectarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitarii si comercializarii produselor alimentare, in vederea asigurarii consumatorilor de faptul ca produsele sunt salubre, evitandu-se prin aceasta aparitia toxiinfectiilor alimentare.

De asemenea, DSVSA SIBIU a stabilit un program de permanenta, inclusiv in zilele de sambata si duminica, atat la sediul institutiei, cat si la sediile CSVSA Oficiale Sibiu, Medias si Agnita.

In acest sens, DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, se afla la dispozitia tuturor consumatorilor, permanent, la telefon 0269223069, 0269223314, 0732140148, fax. 0269223753, e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru a furniza informatii de specialitate, sau in cazul unor sesizari si reclamatii din partea cetatenilor, privind incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Cetatenii care constata abateri de la normele sanitare veterinare privind protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului si sacrificarii, precum si conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe tot parcursul producerii, transportului, depozitarii si comercializarii produselor alimentare, sunt sfatuiti sa apeleze personalul de specialitate din cadrul DSVSA SIBIU, la numerele de telefon mentionate anterior.

