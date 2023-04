UAT Județul Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga Sibiu și University of South-Eastern Norway, lansează proiectul „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu”. În cadrul evenimentului de lansare, Președinta Consiliului Județean a transmis faptul că la întâlnirea pe care o va avea cu primarii, le va sugera să folosească datele rezultate din proiect pentru aș adapta regulamentele locale.

În cadrul evenimentului de lansare a proiectul „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu”, care a avut loc miercuri, 5 aprilie, a fost prezentată posibilitatea extinderii acestuia și adoptarea datelor rezultate din proiect de către autoritățile locale.

„Părerea mea este că nimic nu poate să împiedice autoritățile locale să ia aceste date în calcul și cred că autoritățile locale responsabile se vor uita în această direcție pentru că întotdeauna soluțiile la provocările pe care le avem în activitatea administrativă vin de la specialiști, iar aici avem specialiști pe acest domeniu al energiei regenerabile. Cred că niște autorități locale orientate și preocupate de această linie pe care se îndreaptă acest nou parcurs pe care Europa îl are, vor lua în calcul aceste date. La întâlnirea pe care o să o am azi cu primarii o să le sugerez să ia în calcul aceste date” a spus Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

Cetățeanul are acces mai ușor la informații

Proiectul lansat miercuri la Sibiu are ca scop informarea cetățeanului despre reducerea costurilor. „Cetățeanul primește informație pentru aș reduce costurile vieții în armonie cu natura, protejând mediul înconjurător. Știm cu toții că informația stăpânește situația, ceea ce nu au oamenii în viața aceasta agitată în care avem o grămadă de alte preocupări și griji. Să stăm să ne informăm cum am putea să ne facem casa să aibă mai puține costuri, cum am putea să protejăm și mediul, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care se gândesc și la asta, dar nu stau să studieze și să cerceteze. Practic acest proiect concentrează această informație și o duce în casa cetățeanului, o pune la dispoziție, ajutându-i să vadă care sunt soluțiile pentru a realiza acest lucru” a mai declarat sursa citată.

Proiectul se va desfășura pe aproximativ un an de zile, iar în cadrul său se vor derula 30 de ateliere de conștientizare pentru cetățeni, care au ca scop o mai bună înțelegere a beneficiilor energetice regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică; șase ateliere organizate în orașele din județul Sibiu pentru aproximativ 90 de specialiști, care vor fi pregătiți în domeniul eficienței energetice prin surse regenerabile; implementarea unui curs de Protecția mediului care cuprinde și energie regenerabilă și eficiență energetică pentru studenții ULBS și elaborarea unui Ghid despre beneficiile utilizării energiei regenerabile și eficiență energetică în județul Sibiu.

