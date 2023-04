Aflată în a șaptea săptămână consecutivă, acțiunea sindicaliștilor sibieni ajunge într-un punct culminant: după dezvăluirile făcute de membri ai orchestrei referitoare la falsul din documentele oficiale, precum și continuarea deciziilor abuzive luate de managerul instituției, aceștia solicită demisia de onoare a lui Cristian Lupeş!

Din cauza lipsei de disponibilitate pentru dialog din partea conducerii Filarmonicii Sibiu, ne vedem nevoiți să ne adresăm, din nou, publicului sibian dar și autorităților competente, pentru a clarifica cele expuse de către Filarmonica de Stat Sibiu în articolul: “Filarmonica de Stat Sibiu invită SAIFS să adopte o atitudine onestă și constructivă”.

Înainte însă de a veni cu clarificările punctuale asupra celor expuse în material, ne vedem obligați să aducem la cunoștința publicului și a autorităților că managerul Cristian Călin Lupeș recurge în mod frecvent la dezinformare expunând doar parțial și fragmentat, în funcție de interesul personal, realitatea faptică. Exemplu cel mai elocvent este CV-ul FRAUDULOS publicat nu doar pe pagina oficială a Filarmonicii de Stat Sibiu, pe pagina oficială a Orchestrelor și a Corurilor Radio România și pe pagina Festivalului Internațional “George Enescu”.

Aceasta fraudă a fost dezvăluită de către artiști din Filarmonica Sibiu care au avut inițiativa de a cerceta veridicitatea celor expuse de conducătorul instituției de cultură în CV-ul său:

“În 2010 devine Dirijor asistent al Bamberger Symphoniker Staatsphilharmonie, cu Jonathan Nott, și al To n h a l l e Z u r i c h , O r c h e s t r e d e l a S u i s s e Ro m a n d e , G e n e v a , O r c h e s t r a R u n d f u n k Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Orchestre de Chambre de Lausanne. Colaborează și asistă dirijorii: Cristian Mandeal, Alexandre Myrat, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, David Zinman, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Andris Nelsons, Vladimir Jurowski, Herbert Blomstedt.”

La întrebarea dacă dirijorul Cristian C. Lupeș a ocupat postul de dirijor asistent în orchestrele menționate în CV-ul său, muzicienii au primit până astăzi următoarele răspunsuri:

Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie: “Putem să confirmăm ca Dl. Lupeș a lucrat cu Jonathan Nott, dirijorul nostru principal în perioada respectivă, în calitate de dirijor asistent făcând parte dintr-un curs de dirijat ERASMUS schimb de experiență, din 1 martie 2010 pana în 20 iunie 2010.”

Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG: “Poziția de Dirijor Asistent există doar de când Paavo Järvi a fost numit dirijor principal în sezonul 2019/20. Este posibil ca Dl. Cristian Călin Lupeș să fi avut ocazia să lucreze cu orchestra noastră în 2010, însa nu ca dirijor asistent”.

De asemenea muzicienii l-au contactat şi pe unul din dirijorii menționați în CV, cu care pretinde că a colaborat sau pe care l-a asistat, este vorba de Alexandre Myrat, un dirijor excepțional care a dirijat Orchestra noastră, care însă nu a mai fost invitat la Sibiu de când Cristian Lupeș a devenit manager, care a clarificat următoarele:

“Eu nu îmi amintesc deloc de așa ceva! Am o amintire vagă despre el în două sau trei întâlniri în timpul unor călătorii la București, probabil la Festival George Enescu. Posibil sa fi “asistat” la repetițiile mele cu orchestra.”

Așadar, de patru ani (!) avem de a face cu o persoană care de la început nu a dat dovadă de bună credință și de standarde morale și etice ca să poată el însuși să apeleze la onestitate sau atitudine constructivă.

Prin articolul “Filarmonica de Stat Sibiu invită SAIFS să adopte o atitudine onestă și constructivă” managerul nu face decât să confirme în spațiul public, că de patru ani colectivul artistic are de-a face cu un om cu tulburări de personalitate, care are dificultăți mari în a interacționa cu cei din jur, manifestând frică la dezaprobarea acestora și neputința de a purta un dialog.

Având în vedere că articolul la care facem replică este scris cu scop de dezinformare și manipulare a opiniei publice prin afirmații lipsite de orice bază legitimă, afirmații care pun la îndoială capacitățile profesionale și buna credință nu doar a angajaților instituției de cultura la care face referire, dar și a specialiștilor în domeniile justiției și sănătății publice, consideram ca devine redundant să răspundem punctual la fiecare punct expus de către conducerea instituției.

Se impune totuși o precizare în legătură cu informația falsă din articol și acuzația cu scop de denigrare a colegilor din colectivul artistic. Afirmația emisă: “atitudinea ostilă față de un talentat muzician străin, invitat să colaboreze în orchestră, l-a determinat pe colegul nostru, domnul R.P., să nu îi permită invitatului să cânte în orchestră și nici măcar să se așeze în scenă” este total falsă și constituie un act de dezinformare și rea voință: muzicianul străin a cântat în cadrul FIlarmonicii de Stat Sibiu așa cum publicul sibian a putut observa în concertul din 16 martie 2023. Participarea muzicianului invitat se poate dovedi prin declarații din partea colegilor, prin înregistrările video din arhiva filarmonicii, dar și din pozele filarmonicii publicate pe rețele sociale.

Totodată precizăm, că nici SAIFS și nici R.P. ca solist instrumentist al partidei de oboi nu i-au cerut vreodată managerului să caute colaborator pentru partida de oboi, ci doar să scoată postul vacant la CONCURS, conform legislației în vigoare!

Astfel managerul a angajat instituția (și pe R.P. ca şef-partidă oboi) într-o situație jenantă și absurdă pentru că promisese postul vacant din partida de oboi unui instrumentist italian, post care urma să-i fie acordat FĂRĂ CONCURS și anume prin acordul părților, așa cum C. Lupeș înțelege că se fac angajările și stimularea performanței. Totodată, prezența instrumentistului invitat nu putea fi justificată în programele simfonice în care erau în distribuție doar 2 oboi, programe care erau asigurate interpretativ de angajații instituției și nu de colaboratori.

Managerul C. Lupeș confundă conducerea instituției publice de cultură cu practica de impresariat artistic. De când a venit a impus angajările pe posturile vacante FĂRĂ CONCURS. În ultimul an s-au făcut cel puțin 5 astfel de angajări doar în cadrul orchestrei, punând în pericol nivelul performanței colectivului artistic, dar și nerespectând legislația în vigoare, care prin Legea 53 din 2003 stabilește ca: “Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz”.

Necesitatea de a dezinforma și de a stârni interesul cercului social în care se află l-a împins pe managerul filarmonicii să permită inclusiv manipularea informațiilor publice prin cenzură, mai precis ștergerea comentariilor, restricționarea și limitarea persoanelor care pot lăsa comentarii la acest articol publicat în rețele sociale, excluzând inclusiv accesul muzicienilor și membrilor filarmonicii la aceste comentarii!!

Str. Cetății 3-5, 550160 Sibiu

saifs.fila@gmail.com

Astfel, având în vedere cele prezentate mai sus precum şi cele 4 procese pierdute în instanță și îndreptate împotriva angajaților și SAIFS, manipularea informației în spațiul public, luarea de decizii în mod subiectiv și doar în interesul propriu, cât și pentru prejudiciul adus imaginii instituției pe care o conduceți și pentru incapacitatea managerială de proporții prin nerespectarea și îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor principale care vă revin prin lege, vă invităm, domnule manager, să vă depuneți urgent DEMISIA DE ONOARE. În semn de integritate și de bun-simț, să onorați aceasta acțiune ar fi un exemplu al unui act cu adevărat onest și constructiv.

De asemenea aducem la cunoștință publicului larg, că în acest moment așteptăm răspunsul la solicitarea de demitere din funcție a managerului Cristian Călin Lupeș, emisă în urma votului favorabil al membrilor SAIFS și depusă la Registratura Consiliul Județean Sibiu, în data de 10 martie 2023.

Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu reprezentativ la nivel de unitate este compus din 43 de membri, ceea ce reprezintă peste două treimi din orchestra. Vom continua acțiunea noastră de a purta banderole albe și la concertul din această săptămână, pentru a atrage atenția publicului, a opiniei publice și a autorităților asupra neregulilor săvârșite de conducerea instituției.

