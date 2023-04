În fiecare an, după apariția unui nou model de iPhone, se creează vâlvă în jurul produsului și o masă mare de oameni cumpără la scurt timp după lansare. Numărul dispozitivelor avute de distribuitori nu este suficient pentru cerere, iar comenzile durează câteva luni până la finalizare. Având în vedere că vâlva a trecut, iar magazinele au stoc suficient, este momentul ideal să cumperi ultimul model de iPhone. Telefonul va ajunge la tine în câteva zile.

Față de generația trecută de iPhone, ultimul model lansat are câteva îmbunătățiri, dar și o tehnologie complet nouă, deși mulți au criticat faptul că, în ceea ce privește design-ul, Apple nu a venit cu ceva nou. Citește în continuare pentru a afla despre caracteristicile dispozitivelor din gamă și ce avantaje ai la cumpărarea acestora.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max este cel mai performant model din serie. Este dotat cu un procesor Apple A16 Bionic, pentru a fi utilizat fără probleme și pentru cele mai solicitante aplicații. Acest procesor este o îmbunătățire față de vechiul model, tocmai pentru a putea face față cerințelor pe care le are ecranul. Diagonala telefonului are 6.7 inch. De asemenea, tipul display-ului este OLED, ceea ce face ecranul să redea culorile în mod autentic, iar contrasturile mai accentuat. Tehnologia OLED permite telefonului să ofere o calitate mai bună a imaginii, economisind energie. Pentru a păstra calitatea imaginii constantă, pe toată durata folosirii, telefonul are și funcțiile True tone și Haptic touch. Tehnologia True Tone face ca senzorii de lumină de la nivelul ecranului să interacționeze cu mediul, iar în funcție de intensitatea luminii setează parametrii pentru folosirea optimă a dispozitivului. Haptic touch este o funcție care atribuie diferite acțiuni intensității cu care apeși ecranul.

Tocmai pentru că are cele mai performante caracteristici din serie, iPhone 14 Pro Max cântărește cel mai mult. Are o greutate de 240 g cu următoarele rapoarte de dimensiune: 77.6 x 7.85 x 160.7 mm.

Printre numeroasele tehnologii disponibile, acest iPhone le are și pe cele clasice, precum Bluetooth, Wi-Fi, NFC și încărcare wireless. De asemenea, dispune și de tehnologiile 5G și eSim, foarte folositoare pentru telecomunicații. Încărcarea se face prin cablu cu mufă Lightning. Acesta se află în cutia în care vine telefonul, însă capul încărcătorului și orice alt accesoriu trebuie cumpărat separat. Asta include și căștile. Bateria telefonului are un format Li-Ion și garantează până la 29 de ore de redare video.

Pentru a proteja telefonul cât mai bine cu putință, cei de la Apple au adăugat în dotările telefonului și rezistența la apă și praf. Practic, spațiile pentru difuzor și încărcare nu permit pătrunderea prafului, astfel garantează o viață mai lungă a componentelor. Rezistența la apă este tipul IP67, mai exact telefonul poate fi introdus în apă până la 1 metru adâncime vreme de maxim jumătate de oră.

Piesa de rezistență a telefonului este sistemul foto-video. Dispozitivul are în componență 3 camere, cea principală având o rezoluție de 48 MP. Celelalte două au câte 12 MP fiecare, cu modurile Telephoto și Ultrawide. Camera frontală are tot 12 MP. Telefonul filmează în 4K Full HD la 24 fps, care este standardul în industria cinematografică.

Apple aduce o tehnologie nouă, regăsită doar la modelele Pro și Pro Max. Dynamic Island transformă partea neagră, de sus a ecranului într-o zonă interactivă. Acea parte nu era folosită pentru nimic la modelele anterioare. Dynamic Island este formată în jurul camerei frontale și poate lua diferite dimensiuni, în funcție de acțiunea pe care o realizezi. Poți răspunde la apeluri, poți gestiona aplicații și poți schimba melodia pe care o asculți, doar cu ajutorul acestei funcții.

iPhone 14

iPhone 14 Pro Max este capul de serie și este normal ca iPhone versiunea 14 să aibă specificații putin mai slabe. Totuși, prețul scade odată cu dotările. Față de modelul menționat mai sus, dispozitivul are un procesor din generația trecută, A15 Bionic. Are o diagonală de 6.1 inch și cântărește 172 g. Este mai mic, așadar și autonomia bateriei este mai scăzută, garantând până la 20 de ore de redare. Are doar 2 camere în spate și una în față, iar rezoluția acestora este de 12 MP pentru fiecare. Modurile de filmare și fotografiere sunt exact ca la Pro Max.

În afară de numărul camerelor, mărimea și Dynamic Island, acest model are aceleași tehnologii disponibile și caracteristici ca telefonul despre care am vorbti mai sus. Memoria internă rămâne la alegerea cumpărătorului, opțiunile fiind 128 GB, 256 GB și 512 GB. Pentru modelul Pro Max sunt disponibili 1TB de memorie, însă și 128 GB sunt mai mult decât suficienți.

Acestea sunt toate caracteristicile pe care trebuie să le ai în vedere înainte să cumperi un model de iPhone. În funcție de nevoile tale poți opta pentru varianta Pro Max sau simplă, diferențele între aceste modele fiind puține.

