Stelian Nistor a pus pe farfuriile chefilor un ingredient neobișnuit în ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite. Jurații show-ului culinar au rămas cu gura căscată când au aflat ce au mâncat.

Concurentul a dezvăluit în preselecțiile show-ului culinar că are 34 de ani și că este bucătar de mult timp.

„Lucrez în bucătărie de la vârsta de 17 ani. (…) Am început să lucrez ca ajutor de bucătar, să cunosc lumea, bucătari și să învăț meserie”, a declarat acesta pentru Antena.

„Am făcut mari sacrificii să o aduc aici. A ajuns în două zile în România. Am zis să vin cu ceva mai diferit, eu lucrez în Suedia iarna.”, a susținut Stelian Nistor.

Pentru că și-a dorit să-i cucerească pe jurați cu farfuriile sale, Stelian Nistor s-a decis să le pregătească carne de ren cu cartofi copți și ragu de ciuperci în sos de vin roșu. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au avut parte de o surpriză când au ridicat cloșurile.

Concurentul a povestit și întâmplarea nefericită prin care a trecut la întoarcerea din Suedia: „Am venit acasă și am avut un accident foarte grav. Am plecat de acasă și cineva a intrat frontal în mine. Mi s-a oprit inima de 3 ori. Am fost în comă profundă 6 zile și 8 zile în comă indusă, deci vreo 2 săptămâni în comă. La câteva luni de la accidentul meu a murit tata. Am căzut în depresie.”

