CSC 1599 Șelimbăr a anunțat că i-a prelungit pentru doi ani contractul antrenorului Claudiu Niculescu, care va fi scadent în 2025.

Echipa sibiană a ajuns la un acord cu Claudiu Niculescu privind prelungirea contractului acestuia. Fostul dinamovist a semnat un acord pe încă doi ani și în sezonul următor își va propune intrarea în play-off.

”Sunt foarte bucuros că fac parte din acest proiect! Am întâlnit aici oameni cu aceeași viziune, cu aceleași valori profesionale și umane, oameni dedicați, implicați total, care doresc să facă performanță, întrucât înțeleg foarte bine acest fenomen. Am simțit din prima zi că am întreaga susținere a conducerii clubului, că suntem o echipă și cu aceste premise vom avea un parcurs frumos și rezultate ce ne vor aduce multă bucurie! Am convingerea că la finalul contractului ne vom bucura de performanțele realizate prin îndeplinirea obiectivelor propuse”, a spus Niculescu pentru siteul oficial al clubului.

Președintele secției de fotbal, Remus Șerban spune că Șelimbărul are mare încredere în fostul dinamovist.”Prelungirea contractului până în 2025 a lui Claudiu reprezintă un mesaj de încredere pe care conducerea clubului i-o acordă acestuia. Ne dorim continuitate în toate acțiunile pe care le întreprindem, antrenorul nostru având susținerea totală pentru atingerea obiectivelor propuse. Îi dorim mult succes în continuare și cât mai multe reușite”, a transmis președinte executiv Remus Șerban.

Cornel Stănilă: ”Scopul principal este să creștem alături de comunitatea din Șelimbăr”

Directorul general al clubului, Cornel Stănilă spune că a făcut strategia pentru următoarele sezoane alături de tehnician. ”Mă bucur mult că am reușit să prelungim parteneriatul pe care l-am semnat în toamnă cu Claudiu. Mister ne-a confirmat încă de la început că am făcut alegerea corectă și că relația dintre noi este cea de care aveam nevoie în realizarea obiectivelor pe care ni le propunem. Prelungirea contractului care expira în vară a venit în mod natural, fiindcă am discutat foarte mult despre ce ne dorim în următoarele sezoane, iar modul comun în care vedem lucrurile și asumarea acestora de către ambele părți ne-au adus în fața semnării contractului. Scopul principal al misiunii noastre rămâne același, și anume, să creștem și să ne dezvoltăm alături de comunitatea din Șelimbăr. Pentru asta, avem nevoie să câștigăm pe toate planurile, ca să îi facem fericiți pe suporterii noștri. Alături de Claudiu Niculescu, sunt convins că o vom face!”, a anunțat Cornel Stănilă, directorul general al clubului.

CS Comunal Șelimbăr a promovat în vara anului 2021 pentru prima dată în scurta sa istorie în Liga 2, iar din sezonul următor va reveni acasă, pe noul stadion din localitate. În actualul sezon regular, Șelimbărul a terminat pe locul 14, iar în acest moment, după două etape trecute din play-out, în care a disputat un singur meci, se află pe poziția a 4-a din în Grupa A, cu 27 de puncte.

Următoarea partidă pentru echipa lui Claudiu Niculescu va fi sâmbătă, de la ora 11.00, la Râmnicu Vâlcea, cu CSM Slatina (locul 3, 28 puncte). Echipa sibiană încă nu a scăpat încă complet de emoțiile retrogradării, având cinci puncte în fața celor de la Metaloglobus (22 puncte), aflați pe locul 5, de baraj de menținere, și care au și ei un meci mai puțin disputat.

