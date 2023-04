Depresia după sarcină este un fenomen întâlnit la mai multe mămici din cauza unor factori care diferă de la o persoană la alta. Însă, pe lângă depresia postpartum, care este cea mai gravă, mai sunt și alte stări care pot afecta viața de zi cu zi a tinerelor mame, precum „Baby Blues” sau psihoza postpartum.

Doi psihologi din Sibiu au vorbit despre simptomele și cauzele care duc la aceste tipuri de depresie. „Baby Blues” sau tristețea postpartum este un fenomen des întâlnit la mămicile din Sibiu, fiind un lucru normal, şi afectează circa 70% dintre mămici. „Am întâlnit cazuri în care după câteva zile de la naștere mamele treceau deja prin „Baby Blues” din cauza schimbărilor hormonale, însă într-o săptămână sau două își reveneau. Cele mai multe pun această stare pe seama faptului că li s-a schimbat viața radical. „Baby Blues” se manifestă prin schimbări bruşte de dispoziţie, tristeţe, anxietate și iritabilitate. De obicei părinții sau partenerii sunt cei care le sunt alături și le liniștesc”, spune psiholog Ioana Frunzescu.

Depresia postpartum, cea mai gravă

Depresia postpartum este mult mai gravă decât „Baby Blues”, însă se întâlnește mai rar la mămicile din Sibiu. Cele mai grave cazuri sunt când depresia se prelungește pe o perioadă de mai multe luni și poate duce la gânduri suicidare. „Depresia postpartum poate apărea oricând în primul an. Uneori este grav pentru că poate apărea din senin. Depinde foarte mult și de perioada în care nasc. De exemplu, spre sfârșitul toamnei ziua este mai apăsătoare și pot apărea simptome precum insomnii prelungite, iritabilitate maximă, nu mai vor să se ocupe de copil, experimentează bulimia, ori mănâncă foarte mult ori își pierde apetitul”, spune Frunzescu.

Mămicile minore, cele mai predispuse la depresie

De cele mai multe ori, depresia postnatală apare la mămicile care sunt singure, nu au un suport emoțional sau tendințe depresive în trecut. Este important ca mămica să apeleze la un specialist dacă starea ei nu se îmbunătățește. De asemenea, sunt predispuse la depresia postnatală, mămicile minore, cele care au antecedente de depresie înainte de sarcină, cele care se confruntă cu absența unui loc de munca sau a unui cămin sau care au probleme în cuplu. Un factor îl mai reprezintă și cauzele economico-financiare.

„Este importantă colaborarea cu medicul de familie și medicul psihiatru care pune diagnosticul. Depresia postpartum este o tulburare fizică care afectează 1 din 8 femei în primul an de naștere al copilului. Simptomele sunt reprezentate de anxietate, pierderea plăcerilor pentru ceea ce faci, tulburări de somn, mama nu are poftă de mâncare, are sentimente de inutilitate, dificultăți de concentrare și gânduri suicidare. Depresia postpartum este o boală care necesită tratament și este întâlnită în spital la mamele care au o spitalizare prelungită și durează luni de zile sau cele care nasc prematur”, clarifică psihologul în cadrul Secţiei de Neonatologie de la Spitalul Județean Sibiu, Mioara Neagoe .

La maternitatea de la Spitalul Județean din Sibiu sunt puse la dispoziție broșuri cu informații referitoare la depresia postnatală pentru a nu mai fi un subiect tabu și a pregăti mămicile.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News