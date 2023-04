Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România (AAPR) a lansat, la 10 ani de la înfiinţarea organizaţiei, o platformă online, unde vor fi publicate, periodic, toate informaţiile necesare pentru închirierea/rezervarea spaţiului de vânzare din toate entităţile membre.

Potrivit unui comunicat al AAPR, transmis joi AGERPRES, proiectul Plata cu cardul la piaţă va fi extins, iar cumpărătorii vor putea verifica atestatele producătorilor, prin scanarea codurilor QR de pe standuri, relatează Agerpres.

“În ultimul deceniu, am promovat produsele şi producătorii locali, am contribuit la soluţii legislative utile şi la programe pentru sprijinirea producătorilor români. Obiectivul nostru principal rămâne acela de a facilita accesul societăţii la produse autohtone, proaspete, în condiţii avantajoase atât pentru cumpărători, cât şi pentru producători. Pentru aceasta, am gândit o serie de proiecte precum: crearea unei platforme unde producătorii vor găsi informaţii despre modalitatea de închiriere a spaţiilor de vânzare în pieţe, amplasarea de coduri QR pe standuri, cu ajutorul cărora cumpărătorii vor putea verifica atestatele producătorilor şi extinderea plăţilor cu cardul, în mai multe locaţii”, a declarat Teodor Ioan Birţ, preşedintele AAPR.

AAPR a creat o platformă online unde, deocamdată, sunt publicate toate datele de contact ale entităţilor membre, iar începând cu luna mai, vor fi publicate, periodic, toate informaţiile necesare pentru închirierea/rezervarea spaţiului de vânzare.

“Nu există loc în România în care să fi dormit o noapte, să fi zăbovit câteva ore, şi apoi, dimineaţa, la prima oră, să nu fiu în piaţă, să văd, să cumpăr produse locale. E un gest de respect faţă de munca oamenilor, chiar dacă mi-a trebuit sau nu ceva. Hrana zilnică se găseşte la piaţă, oferta e diversificată, curată, produsele cu lacrima muncii, cu dragoste faţă de semeni şi respect faţă de cumpărător. Piaţa e locul nostru, interacţiunea, dulceaţa de comunicare umană, minunată, nu o găsiţi în altă parte în afară de pieţe. Felicit AAPR pentru prima decadă din viaţa lungă pe care v-o doresc, mulţi ani şi rezultate pe măsură!”, a spus Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prezent la evenimentul aniversar AAPR.

La rândul său, Cosmin Vladimirescu, country manager România & Croaţia MasterCard, a arătat că au trecut opt ani de la primul POS instalat într-o piaţă din Bucureşti iar în prezent şapte pieţe din patru oraşe beneficiază de acest mijloc de plată.

“A fost un pariu, recunoaşterea unei nevoi, cu o tehnologie care nu era foarte bine adaptată la momentul respectiv, dar care a determinat o schimbare. Am demonstrat că se poate şi că toată lumea trebuie să aibă aceleaşi oportunităţi atunci când vorbim despre metode de plată. Între timp, am ajuns în patru oraşe şi şapte pieţe. Mergem mai departe şi continuăm extinderea reţelei de POS-uri în pieţele din România. Plata cu cardul, pe lângă faptul că aduce un plus de transparenţă economiei, asigură şi incluziunea financiară, atât a comercianţilor, cât şi a cumpărătorilor”, a precizat Cosmin Vladimirescu.

Proiectul Plata cu cardul la piaţă a fost implementat în Sibiu, Iaşi, Galaţi şi Sectorul 1 al Capitalei, împreună cu MasterCard şi Patria Bank.

“Grupul Patria aduce şi producătorii la piaţă. 85% dintre clienţii Patria Credit sunt producători de dimensiune mică, iar aproape 60% dintre aceştia sunt legumicultori. Suntem centraţi pe afacerile mici, în special pe cele din domeniul agricol”, a subliniat Iliuţă Jitaru, manager, Departament Vânzări Microîntreprinderi Patria Bank.

Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România este o asociaţie reuneşte 35 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) din întreaga ţară. AAPR este, din 2013, membru al Uniunii Mondiale a Pieţelor cu Amănuntul şi En-gros, asociaţie internaţională non-profit, dedicată promovării schimbului internaţional de informaţii privind pieţele en-gros şi cu amănuntul.

