O profesoară de la o școală din Sectorul 4 al Capitalei a fost atacată, miercuri, cu un cuțit de către un elev în timpul orelor de curs. Adolescentul și-a premeditat fapta, potrivit anchetatorilor, astfel că ar putea să petreacă 30 de zile în arestul poliției. În urma incidentului grav, un psiholog sibian a reacționat, spunând că în multe școli din Sibiu există elevi care vin cu arme albe la cursuri.

Psihologul sibian Mihai Copăceanu a reacționat după ce o profesoară din București a fost atacată cu un cuțit de către un elev în timpul orelor de curs. Acesta susține că gestul nu ar trebui tratat ca pe unul izolat și că fapta este extrem de gravă. De asemenea, acesta a apreciat că „nu trebuie să aruncăm cu pietre în tânărul de 16 ani și în părinții lui”.

Copăceanu a descris însă câteva situații din școlile sibiene. Mulți elevi, unii care învață la licee de prestigiu, vin cu arme albe la cursuri. „Într-o zi la o oră de consiliere într-o școală gimnazială aveam în fața mea un băiat cunoscut prin riscurile comportamentale. Treptat am ajuns să aflu, să-mi spună, că avea la el un briceag. Un briceag nou și extrem de periculos, o armă albă, iar el era încântat că tocmai și l-a achiziționat din mall (<<am mers special să-mi cumpăr>>). L-am convins să mi-l predea și la pauză l-am predat și eu la rândul meu direcțiunii și am anunțat desigur direcțiunea”, a spus psihologul Mihai Copăceanu.

La aceeași școală de top din oraș, psihologul a auzit, într-o altă zi, că un alt elev ar avea un briceag în ghiozdan. S-a dus direct la el în pauză și i-a cerut să îl lase să îi verifice rucsacul. Băiatul, elev în clasa a VII-a, i-a răspuns: „Dar ce, acuma te crezi director? Nu ai dreptul să-mi verifici ghiozdanul!”.

Psihologul a mai povestit încă o întâmplare. „Într-o altă zi, la un liceu cunoscut pentru incidente, într-o pauză discutam cu unul dintre jandarmi. Poți afla multe lucruri de la jandarmi. Aceștia veneau înainte de începerea școlii în liceu și la pauza cea mare. Jandarmul a ochit un tânăr, i-a făcut semn să coboare de la etaj. Adolescentul, clasa a X-a, ca cel din povestea din București, avea un bagaj de sport, mergea la sală după ore (sau chiar în timpul orelor). Jandarmul, cu o incredibilă intuiție, după ce l-a verificat prin stație și a constatat că avea câteva amenzi, i-a verificat și bagajul de sport și a descoperit un telescop, tot o armă albă <<dacă e să sară cineva la bătaie>>”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a psihologului sibian.

Potrivit acestuia, în școlile gimnaziale și în liceele sibiene sunt zeci de copii, adolescenți și tineri care poartă arme albe la ei, precum cuțite, bricege, baionete, rozete și alte arme pe care nimeni nu le verifică. „Intră și ies cu ele din școală…”, a spus Copăceanu.

„Treaba asta trebuie să înceteze. Directorii școlilor ar trebui să-și ia în serios treaba cu managementul. Nu ne încălzește cu nimic că școala are promovabilitate sau performanță dacă elevii și profesorii se simt în nesiguranță, sunt amenințați și armele albe își fac loc la școală. Serviciile de pază sunt simbolice, personal de pază fără nicio competență, slabi pregătiși, slabi ca personalitate și mai mult, unii dintre ei nu își fac deloc treaba, devin prietenii elevilor și complici la faptele lor antisociale, unora chiar le e teamă de elevi. Or treaba asta trebuie să înceteze! Repet, școala este un templu al studiului, al culturii, al moralei, nu un penitenciar!”, și-a încheiat postarea psihologul sibian.

