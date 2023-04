Un sibian a adus acuzații grave la adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu și a jignit personalul medical, într-un live pe o cunoscută rețea de socializare, după ce fiica lui a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) fiindcă s-a simțit rău și a rămas acolo câteva ore pentru analize. Revoltat că timpul de așteptare a fost prea lung și fiindcă, potrivit lui, nimeni nu l-a băgat în seamă și nu a primit informații despre starea fetei, bărbatul și-a pierdut cumpătul și a adresat injurii și amenințări cadrelor medicale. Conducerea spitalului transmite, în urma acestei întâmplări, că nu va tolera un astfel de comportament și că va acționa pe căi legale, explicând, totodată, procedurile la care a fost supusă pacienta și care a fost povestea de fapt.

A jignit și amenințat medicii de la Spitalul Județean: „Îmi vine să îi iau la bătaie pe toți”

Un bărbat s-a prezent, miercuri, la Spitalul Județean din Sibiu, împreună cu fiica lui, care se simțea rău. Potrivit acestuia, fata a stat mai bine de zece ore în Urgența spitalului, întinsă pe un pat, fără ca cineva să îi spună ce probleme are. Revoltat, omul s-a descărcat pe Facebook și a realizat un LIVE, din curtea unității spitalicești, aducând acuzații grave și amenințând cadrele medicale.

„Știți careva pe directorul Spitalului de Urgență sau cine se ocupă de UPU? Oare cum o cheamă pe asta de e la Consiliul Județean? Doamna Cîmpean și domnul Bibu se ocupă de spital. Aici stă fiica mea de azi dimineață. Îi era foarte rău. Am fost ieri la medicul de familie, iar el n-a știut ce să îi facă și ne-a zis să mergem la Urgență. De azi dimineață stăm aici, vă închipuiți că copila mea de ieri nu a mâncat, nu a fost la WC, stă întinsă pe pat și mi-a spus că nu i-au făcut absolut nimic. I-au luat niște sânge. Am venit după 4 ore, am venit după 6 ore, am venit după 8 ore, sunt deja peste 10 ore de când stă și nu i se spune nimic. Nici că are ceva, nici că nu are, absolut nimic. (…) Acum o iau pe fiica mea pe semnătură, a leșinat deja o dată, pentru că nemâncată fiind de 24 de ore, fiind slăbită, când i-au luat sângele a leșinat și i-au pus o perfuzie și stă așa. Există vreun director responsabil pentru toată mizeria care e la Spitalul Județean? Există vreun singur personaj să poți vorbi cu el? Asistenta e ca doiul în cărți și n-ai cu cine să vorbești. Ce să facă dacă e atât de praf și dezinteresată total? Există vreun medic care a preluat cazul? Eu nu știu asta. Văd o asistentă care e varză, zici că acum moare, plictisită, fără niciun chef de viață, fiica mea stă pe pat de 10 ore și pur și simplu mi-au zis că pot să o iau acasă dacă vreau că ei nu știu ce să îi facă. (…) Îmi vine să îi iau la bătaie pe toți, efectiv sunt niște nesimțiți. Felul în care vorbesc, dezinteresul cu care te tratează, asta te doare mai tare. Bineînțeles că o să depun plângere. Problema mea este că l-aș lua de gât pe unul care ia bani pentru ce se întâmplă aici. (…) Copila stă cu dureri, cu stări de vomă, se simte rău”, este o parte din discursul pe care l-a avut sibianul în live-ul de pe Facebook.

Reacția spitalului: „Nu tolerăm amenințările”

În urma discursului sibianului, conducerea spitalului a transmis, într-un comunicat de presă, că nu tolerează un astfel de comportament și că va acționa pe cale legală.

„În urma distribuirii pe o cunoscută rețea de socializare online a unei transmisii live având ca subiect modalitatea de acordare a îngrijirilor medicale în Unitatea de Primiri Urgente a SCJU Sibiu și în cadrul căruia este folosit un limbaj jignitor și agresiv la adresa personalului spitalului, sunt formulate amenințări grave și prezentate informații false, care induc în eroare opinia publică, dorim să facem câteva precizări pentru a clarifica această situație.

În cadrul Unității de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu sunt salvate zilnic zeci de vieți iar personalul medical intră în contact cu numeroși oameni, fie în calitate de pacienți fie de aparținători. Relaționăm cu părinți, frați, surori sau copii ai pacienților. De aceea, putem înțelege neliniștea și teama unui tată în momentul când știe că fiica sa este bolnavă și se află într-o unitate de primiri urgențe pentru investigații medicale. Înțelegem și empatizăm cu sentimentele oricărei persoane aflată într-o suferință fizică sau într-o stare emoțională aparte. Dar nu este normal ca o astfel de stare să afecteze atitudinea și comportamentul față de realitate. De aceea nu putem înțelege și nici tolera un limbaj agresiv și jignitor utilizat în raport cu personalul medical. Nu putem tolera amenințările și îngădui încălcarea regulilor de comportament într-o unitate sanitară. Nu acceptăm transmiterea unor informații false, care distorsionează realitatea și creează o imagine negativă a Unității Primiri Urgențe din cadrul SCJU Sibiu. Cu atât mai mult cu cât nu există o justificare reală a unui astfel de comportament.

Tocmai de aceea, ne rezervăm dreptul de a acționa pe căile legale raportat la situația generată de postarea în mediul online a unei transmisii video live din curtea SCJU Sibiu, realizată de dl. X, în calitate de aparținător al pacientei Y, care s-a prezentat pentru investigații în cadrul UPU”, transmit reprezentanții SCJU Sibiu.

SCJU Sibiu explică situația: „Investigațiile medicale durează”

Reprezentanții spitalului au explicat detaliat cazul pacientei adusă de tatăl ei la UPU Sibiu. Potrivit acestora, fata a ajuns pe picioare la Urgențe, având dureri de cap, tuse și febră, simptome vechi de două săptămâni. La mai puțin de 15 minute de când a ajuns la spital, ea fost preluată de personalul medical pentru consult. Investigațiile medicale durează, astfel că fata a fost nevoită să petreacă câteva ore în spital.

„Orice persoană cu o minimă cultură sanitară știe că investigațiile medicale durează. Medicina nu este magie, nu poți intra bolnav pe o ușă și ieși vindecat după câteva minute pe alta. Nu există un buton pe care să apeși iar analizele medicale să fie disponibile în timp real. Investigațiile și tratamentul necesită timp. Iar în Unitatea de Primiri Urgențe sunt mai mulți pacienți simultan. Unii cu afecțiuni extrem de grave, care se află poate, la granița dintre viață și moarte. Nu era cazul pacientei Y care s-a aflat permanent sub monitorizare, fără a avea o situație medicală amenințătoare de viață.

De asemenea, vă informăm că spitalul cercetează, în amănunt, modul de acordare a serviciilor medicale acordate pacientei și până în momentul de față suntem în măsură să vă punem la dispoziție următoarele date:

Pacienta s-a prezentat spontan (pe picioare) în UPU în data de 5 aprilie ora 11.12 cu următoarele simptome: cefalee, tuse, febră vechi de două săptămâni și a fost preluată cu rapiditate de personalul medical și după efectuarea procedurilor de triaj a fost direcționată către zona dedicată pacienților cu simptome respiratorii infecțioase;

Ora primului consult al pacientei a fost 11.25. (la 13 minute de la prezentare!) in zona dedicată pacienților cu simptome respiratorii infecțioase. Acest consult a fost întrerupt de o solicitare pentru echipa medicală, cu scopul de a interveni la un pacient în stop cardio-respirator;

Ulterior, la revenirea echipei, pacienta a fost din nou consultată și au fost indicate investigațiile necesare.

Ore și investigații, conform documentelor medicale:

test rapid Covid-19 și test rapid gripă – ora 11.26;

Recoltare probe pentru investigații PCR – Multiplex – ora 11.27;

recoltare analize, – ora 13.01;

examinare radiologică – ora 13.02;

eliberarea rezultatelor unui prim set de analize ora 15.05;

eliberarea rezultatelor altor analize ora 17.40;

eliberare rezultate PCR -Multiplex – ora 21.17.

Pe întreaga perioadă a staționării în zona medicală s-a administrat medicație antalgice/antiinflamatorie (paracetamol) pacienta fiind în permanență supravegheată, conform procedurilor.

Toate aceste date indică o conduită medicală corectă. Sigur, aceste proceduri necesită, așa cum am mai precizat, un timp considerabil în vederea finalizării lor și stabilirii diagnosticului și tratamentului optim”, este mesajul conducerii spitalului.

Pe fondul nemulțumirilor legate de timpul necesar investigațiilor, tatăl pacientei a reacționat într-un mod necorespunzător punând permanent presiune pe personalul medical, adresând jigniri și intrând și filmând în zone neautorizate, transmit reprezentanții SCJU Sibiu. Comportamentul necorespunzător a continuat prin folosirea amenințărilor și limbajului jignitor în social-media.

„Tatăl pacientei a solicitat externarea pe proprie răspundere. Ca urmare, personalul medical i-a explicat că acest lucru este posibil dar trebuie ca pacienta să semneze refuzul de a aștepta rezultatele tuturor investigațiilor și efectuarea consultațiilor de specialitate și a terapiei ulterioare corespunzătoare. În condițiile asumării celor mai sus menționate, pacienta a plecat din UPU la ora 17.40, cu recomandări medicale. Pacienta a stat în Unitatea Primiri Urgențe circa 6 ore fiind permanent supravegheată.

Ulterior, pacienta a revenit în UPU adusă cu ambulanța de la domiciliu la ora 19.30 și a beneficiat de consultațiile care ar fi fost efectuate dacă nu ar fi părăsit anterior serviciul de urgență, fără a aștepta rezultatele tuturor investigațiilor și consulturile de specialitate suplimentare, care se efectuează după finalizarea tuturor analizelor. Pacienta a stat în UPU circa 3 ore și a refuzat, în acestă perioadă, tratamentul medical. Pacienta a plecat cu recomandări medicale, după stabilirea diagnosticului. Starea sa nu a necesitat internare. Și în acest caz conduita medicală a fost una corectă”, se arată în comunicatul remis de SCJU Sibiu.

Spitalul va verifica și modul de relaționare și transmitere a informațiilor către pacientă și aparținător cu privire la evoluția cazului.

„Având în vedere cele anterior menționate, considerăm nejustificată, jignitoare și ofensatoare atitudinea tatălui pacientei față de întreg personalul medical. De asemenea, subliniem că informațiile transmise cu privire la lipsa de interes față de pacientă și la organizare și activitatea UPU au fost false, zona în care s-a aflat pacienta fiind una dedicată pentru pacienții suspecți de afecțiuni respiratorii infecțioase, conform procedurilor și circuitelor medicale. Lipsa de limite invită la lipsă de respect. Este momentul să oprim jignirea personalului medical și propagarea unor informații neconforme cu realitatea!”, transmit reprezentanții SCJU Sibiu.

Sursa video/foto: Facebook/Profil Public

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News