Compania de Drumuri a scos la licitație contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, cel mai dificil dintre cele 4 loturi.

Tronsonul Boița (intersecție A1 Sibiu – Pitești) – Avrig are o lungime de 14 kilometri, include nodul rutier de la Boița și 18 lucrări de artă, poduri, pasaje viaducte.

Dintre acestea, podul în arc peste râul Olt are o lungime de 203 metri, podul peste linia de tren și Drumul Comunal 60 are 566 metri, un alt pasaj peste CF și DJ 105 G are 727 metri, iar cel mai lung este viaductul de 911 metri de la Nodul Rutier Boița peste breteaua 3 și DN 7, potrivit datelor pe care le-a consultat Economedia în Caietul de Sarcini.

Numărul mare al lucrărilor de artă face ca Lotul 1 să fie cel mai scump dintre cele 4 loturi, cu un cost pe care CNAIR l-a estimat între 2 și 2,4 miliarde lei. Comparativ, lotul 3 Arpașu de Jos DN 1 – Sâmbăta de Sus, cu o lungime de 18 km, costă între 1,8 și 2,1 miliarde lei.

Pe 16 martie 2023, CNAIR a primit cinci oferte de la constructori din România – Austria, Italia și Turcia:

PORR CONSTRUCT SRL

WEBUILD SPA – MILANO

KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.

MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.

MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI

Contractul pentru supervizarea lucărilor pe Lotul 1 are o valoare cuprinsă între 49 și 57 milioane lei, iar durata este de 182 de luni pentru că include și garanția. (12 proiectare, 36 execuție și 124 luni în perioada de garanție) termen identic cu cele pentru loturile 3 și 4.

„Obiectul contractului Servicii de Supervizare „Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras , Tronsonul 1: Boita (Autostrada Sibiu-Pitesti) si Avrig-Marsa (DJ105G), km 0+000- km 14+253” va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor”. Cele 7 noduri ale secțiunii Sibiu – Făgăraș sunt la Boița, Avrig, Arpașu, Victoria, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș. Centrul de Întreținere va fi la nodul rutier Sâmbăta.

Prețul ofertei reprezintă 35% din componenta financiară, iar ofertele pentru supervizarea Lotului 1 pot fi depuse până la data de 15 mai 2023.

Autostrada Sibiu – Făgăraș are 68 kilometri (cu 5 km drum de legătură Lot 4), cuprinde 4 loturi, iar durata este de 48 de luni din care primele 12 pentru proiectare și 36 de luni pentru șantier.

Tronsonul 1 Sibiu (Boița) – Avrig – Mârșa, lungime 14 kilometri și valoare estimată între 2 și 2,4 miliarde lei.

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km și cu o valoare estimată între 1,7 și 2 miliarde lei.

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B), în lungime de 17,61 km și cu o valoare estimată de 1,836 miliarde lei și 2,1 miliarde lei.

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (cu o lungime de 16,26 km) și Drum de legătură cu DN1 (cu o lungime de 5,65 km), cu o valoare totală estimată 1,1 și 1,37 miliarde lei

Autostrada Sibiu – Făgăraș, o investiție de aproape 7 miliarde de lei, are o durată de realizare de 4 ani. Este prima secțiune a Autostrăzii dintre municipiile Sibiu și Brașov (A3 Râșnov). Pentru secțiunea II Făgăraș – Brașov (48 km) în august 2021 CNAIR a semnat cu SEARCH contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic (termen doi ani), însă pentru A 13 Brașov-Bacău, CNAIR este la a treia licitație pentru contractarea Studiului de Fezabilitate.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News