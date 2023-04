Mai multe străzi din comuna Iacobeni vor fi reabilitate. În cadrul proiectului peste 18 străzi vor fi modernizate în decursul a trei ani. Primarul mai are și alte planuri pentru comună, precum introducerea canalizării pe mai multe străzi sau realizarea unui cămin prin PNRR.

Proiectul din memoriul de prezentare depus la APM vizează patru străzi din localitatea Stejărișu, șase din localitatea Netuș și alte opt din localitatea Iacobeni. Investiția se ridică la peste 11 milioane de lei.

Pe lângă cei cinci kilometri de străzi, vor fi amenajate și trotuare, podețe transversale străzilor, podețe din dale prefabricate și șanțuri de beton. Acest proiect are rolul a oferi siguranță locuitorilor și a locuințelor din zonă, îmbunătățirea gradului de confort al transportatorilor și calatorilor, asigurarea accesului la obiectivele socio-culturale din localități, creșterea siguranței transportului auto și pietonal.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pe un număr de 18

de străzi în satele aparținătoare comunei Iacobeni din județul Sibiu. Consiliul Local al comunei Iacobeni în calitate de ordonator de credite şi administrator al străzilor a iniţiat proiectul de reabilitare a acestora. Documentația de aprobare a lucrărilor de intervenție a fost elaborată la solicitarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în conformitate cu strategia de dezvoltare în scopul măririi confortului rutier și pietonal, corespunzător cerinţelor traficului actual şi de perspectivă”, se arată în memoriul de prezentare depus la APM.

Proiectul va fi implementat în trei ani, inclusiv organizarea procedurilor de achiziții publice lucrări de construcție și organizarea șantierului.

Primarul comunei are în continuare planuri mari pentru modernizarea străzilor și nu numai. „Avem proiecte depuse. Anul acesta avem prin Anghel Saligny, așteptăm să semnăm contractul pentru reabilitare stradală. Mai terminăm un proiect de reabilitare stradală până în luna mai. Avem depus un proiect de canalizare pe satele Noiștat și Movile, unde avem alimentare cu apă. Acestea ar fi proiectele mari, iar din buget local avem supraveghere video pentru reședința de comună. Avem un parc făcut la Netuș acum zece ani și facem o reabilitare pentru că s-a deteriorat. La Noiștat mai avem prin PNRR Componenta Zece, un cămin de modernizare, cu valoarea de 979 de mii de lei. Am semnat contractul la Minister. Acum facem proiectul tehnic și așteptăm avizele și autorizația de construcție. Asta aș vrea să facem în 2023. Restul probleme mărunte să mai curățăm văile satului, am făcut și amenajamentul pastoral pentru că vrem să dăm fermierilor pășunea pe zece ani să o folosească, să o curețe”, spune primarul comunei Iacobeni, Ioan Maca.

