Deputatul PNL Raluca Turcan spune că soluția pentru comasarea alegerilor este o lege organică trecută prin Parlament. Ea susține că sunt mai multe variante: comasarea localelor cu parlamentarele, a localelor cu parlamentarele și cu primul tur al prezidențialelor.

„Primul argument din punctul meu de vedere ar fi acela că în general un an electoral este un an mort din perspectiva eficienței la guvernare sau în administrare, pentru că de obicei, politicienii sunt concentrați pe alegeri, iar aparatele administrative urmăresc ce fac politicienii. Or noi în momentul acesta avem niște responsabilități uriașe, care pe de o parte pot să conducă la rezolvarea unor probleme din România și pe de altă parte să ne pună în situația de a folosi fiecare euro care ne este pus la dispoziție din fondurile europene și ambele priorități pentru România practic ar conduce la o dezvoltare mult mai bună a țării (…). Noi realizăm sondaje de opinie, evident, ca să știm cum este privit PNL în ochii românilor și una dintre întrebări a fost și aceasta, dacă românii ar susține totuși comasarea alegerilor și cum văd ei, că e posibil noi să vedem într-un fel și cetățenii să vadă altfel și 67% dintre cei intervievați au spus că ar fi de acord cu comasarea alegerilor și chiar 70% au răspuns că nu ar fi deloc încurcați dacă ar primi mai multe buletine de vot”, a spus Raluca Turcan, la RFI, relatează Mediafax.

Ea a mai prezentat un argument, cel al oboselii electorale: „Începem cu europarlamentarele, apoi ar urma localele, parlamentarele și cel mai probabil două tururi de alegeri prezidențiale. Or dacă oamenii merg de prea multe ori la vot, este foarte posibil la un anumit moment să scadă interesul și ajungem la o reprezentativitate scăzută a oamenilor politici (…). Nu în ultimul rând, ar fi și argumentul costurilor”.

Raluca Turcan spune că sunt mai multe variante de comasare a alegerilor: „Una este comasarea localelor cu parlamentarele. Ar mai fi posibilitatea comasării localelor cu parlamentarele și cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Este o decizie care se va lua la nivelul coaliției. PNL este pregătit. Cu mult timp în urmă am început să lucrez la două inițiative legislative, una pentru comasarea localelor cu parlamentarele și una pentru comasarea localelor cu parlamentarele și cu primul tur al prezidențialelor”.

Întrebată dacă decizia privind comasarea alegerilor trebuie luată de Parlament, deputata PNL a răspuns: „Obligatoriu, această decizie trebuie făcută prin lege organică în Parlament și cu cel puțin 12 luni înaintea alegerilor, pentru că altfel se încalcă fie codul alegerilor electorale la nivel european, fie o decizie a CCR”.

