Sâmbătă, 8 aprilie sunt programate o parte din jocurile etapei 18 din Liga 4 Sibiu. Trei dintre ele, unde terenurile erau impracticabile, au fost amânate.

Datorită condițiilor meteo potrivnice, AJF Sibiu a amânat trei jocuri. Astfel, jocurile Păltiniș Rășinari – FC Avrig și Arsenal Sibiu – Voința Sibiu au fost amânate pentru miercuri, 19 aprilie. În plus, jocul Orășenesc Copșa Mică – Unirea Miercurea Sibiului a fost și el amânat pentru o altă dată, urmând a se disputa pe 18 sau 19 aprilie.

Chiar dacă condițiile meteo nu sunt favorabile, AJF Sibiu nu are date libere în calendar, mai ales că se mai joacă și cupa. În general, cluburile de la județ nu vor să joace în timpul săptămânii, ci doar în weekenduri, pentru a avea la dispoziție jucătorii care au alte joburi. ”Nu există o prevedere regulamentară să amânăm toată etapa, dacă sunt terenuri unde se poate juca, se amână o etapă doar în caz de calamitate. Am amânat doar meciurile unde este terenul impracticabil. Am stat doar pe telefon ultimele zile, am discutat peste tot să vedem unde nu se poate juca. Nu ne așteptam să vină iarna în aprilie, după ce în martie s-a jucat fără probleme. În plus, pentru cele două echipe care se bat la titlu și au antrenamente zilnic era prea lungă pauza, pentru că săptămâna viitoare nu se joacă” a spus șeful AJF Sibiu, Ioan Duma.

Liderul ACS Mediaș (Sursă foto – Lorand Csiszer) are meci facil sâmbătă, de la ora 11.00, la Tălmaciu, penultima clasată, unde trupa lui Dumitru Solomon ar trebui să câștige la scor. Nici urmăritoarea Inter Sibiu nu ar trebui să aibă probleme sâmbătă, de la ora 14.00, la Dumbrăveni. Situată pe 9, Dumbrăveni nu are emoții în acest sezon, dar nici nu poate pune probleme trupei lui Călin Moldovan.

Arbitri sibieni la derby

Conducătorul AJF Sibiu a anunțat că pentru derby-ul pentru titlu, Inter – ACS Mediaș, programa pe 29 aprilie, î etapa 20 din Liga 4 va miza pe arbitri din județ. ”Nu sunt adeptul să aducem arbitrii din altă parte. Și în tur, Șuvar a arbitrat foarte bine, nu au fost probleme. Avem 17 arbitri de lot național, vom alege dintre aceștia. Altfel, eu ce le pot spune, că nu au valoare să fluiere acest joc? Nu e normal să aducem din alt județ, plus că dacă greșește, nu ai cum să îl tragi la răspundere. În plus și dacă vine Istvan Kovacs și tot ies discuții, așa e la fotbal ” a spus Ioan Duma, șeful AJF Sibiu.

