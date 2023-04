Miercuri, Președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs în fața celor 17 noi ambasadori acreditați la Moscova. În final, Putin aștepta să primească aplauze, dar a fost întâmpinat de o liniște deplină. Putin le-a urat succes ambasadorilor în misiunea lor importantă și le-a exprimat speranța că munca lor în Rusia va fi interesantă și îi va ajuta să cunoască mai bine țara. Cu toate acestea, niciunul dintre ambasadori nu a reacționat.

No one applauded Putin after he finished his speech at the ceremony of ambassadors presenting their credentials in the Kremlin.

Putin waited for applause as he finished talking but none came. pic.twitter.com/SJRMLmcZRd

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2023