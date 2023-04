Pentru prima dată în istorie, un bărbat a fost infectat cu o ciupercă periculoasă care până acum a fost observată doar în cazul florei. Ciuperca „Chondrostereum purpureum” afectează mai multe plante și poate fi și fatală în cazul lor.

Un expert în micologie din India în vârstă de 61 de ani suferă de o infecție gravă cu Chondrostereum purpureum. Infecția se află în gâtul bărbatului. Reprezintă un exemplu rar al unui patogen care a trecut la o cu totul altă specie, potrivit Useit.ro.

În premieră mondială, un om a fost infectat cu o ciupercă periculoasă care afectează plantele

Studiul publicat recent descrie un pacient de sex masculin, din estul Indiei. El s-a prezentat la spital cu tuse, oboseală și dificultăți la înghițire. Cu ajutorul radiografiilor, doctorii au descoperit un abces în zona traheei.

Testele nu au descoperit cu ce bacterie au de-a face. O tehnică specială pentru detectarea ciupercilor a scos la iveală prezența unor filamente lungi, numite hife. Aceste celule au fost asemănate cu rădăcinile plantelor. Acum, în premieră mondială, doctorii au concluzionat că un om a fost infectat cu o ciupercă periculoasă care afectează plantele.

Infecțiile fungice nu sunt rare în cazul oamenilor. Din milioane de specii, doar câteva sute sunt capabile să producă daune observabile.

Uneori, în special în cazul oamenilor cu un sistem imunitar compromis, ciupercile care se hrănesc de obicei cu vegetație putrezită, precum specii de Aspergillus, pot infecta oamenii.

Infecția din acest caz nu era similară cu acele situații, însă. Doctorii au cerut sfaturi Organizației Mondiale a Sănătății. Experții OMS au identificat ciuperca pornind de la ADN-ul ei.

Deși e expert în micologie, pacientul nu își amintește să fi lucrat cu ciuperca Chondrostereum purpureum recent. Munca sa l-a adus în contact cu material în descompunere și alte ciuperci, însă, ce ar putea explica exact cum un om a fost infectat cu o ciupercă periculoasă care afectează plantele.

Pentru ca orice patogen să intre în gazdă și să se multiplice, trebuie să existe condiții potrivite. Trebuie să aibă acces la nutrienți necesari și abilități care le permit să reziste mediului ostil.

Ciuperca a putut trece de la plante la oameni, într-un caz extrem de rar

E un caz extrem de rar pentru că ciuperca și-a putut înfige hifele – adaptate la frunze – în carnea umană. În plus, pacientul din India are un sistem imunitar fără probleme. Nu a luat nici medicamente pentru imunosupresie și nu are comorbidități, boli cronice etc. Ca urmare, experții sunt îngrijorați.

„Patogenii care afectează mai multe regnuri și oamenii sunt importanți de studiat pentru apariția noilor boli infecțioase,” au scris autorii studiului despre cum un om a fost infectat cu o ciupercă periculoasă care afectează plantele.

În mod obișnuit, bacteriile rezistente la antibiotice și noi virusuri care provin de la animale atrag atenția experților. Deși se întâmplă extrem de rar, faptul că o ciupercă poate trece de la plante la animale e îngrijorător.

Ciupercile sunt și mai periculoase decât bacteriile și virusurile. Asemănările biochimice între ciuperci și animale îngreunează dezvoltarea unor vaccinuri și terapii potrivite. Studiul a fost publicat în Medical Mycology Case Reports.

