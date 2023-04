După succesul de sâmbătă, din Zăvoi, scor 2-0 cu CSM Slatina, antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu spune că jucătorii săi au făcut un meci excelent. Tehnicianul speră să își mențină echipa în aceeași formă bună, pentru a continua șirul rezultatelor pozitive.

”Nu suntem încă scăpați de griji, dar am făcut un pas important, a fost un meci de șase puncte, contra unui adversar foarte periculos și foarte bun, care în mare parte a campionatului s-a luptat pentru play-off. Băieții au făcut un meci perfect, am marcat două goluri în prima repriză, puteam să mai marcăm unul în repriza secundă, dar acest rezultat ne dă mare încredere pentru ce avem de făcut. Ne-am gândit doar la punctele puse în joc, băieții au înțeles exact ce le-am cerut și au pus în aplicare în mare parte ce am făcut la antrenament zilele trecute” a spus Claudiu Niculescu la finalul jocului de la Rm. Vâlcea, cu CSM Slatina, din etapa 3 de play-out a Ligii a II-a.

Șelimbărul a intrat în luptă pentru primul loc în grupa de play-out, fiind pe locul 3, la doar două puncte în spatele primelor clasate, Unirea Slobozia și Miercurea Ciuc, dar sibienii au un joc mai puțin disputat. ”Sunt mândru de ei, este o victorie mare cu Slatina, dar trebuie să uităm, ne așteaptă un joc la fel de important la Timișoara, care vine după două rezultate pozitive și mai speră la salvarea de la retrogradare. Îmi doresc primul loc în grupa de play-out, ne vom lupta pentru asta, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte” a mai spus tehnicianul, care și-a prelungit recent contractul până în anul 2025.

”Gele are calitatea de a marca goluri”

Jordan Gele a marcat din nou și cu Slatina și are patru goluri în jocurile din acest an. Tehnicianul l-a transformat în iarnă pe francez în atacantul de care Șelimbăr avea mare nevoie. ”Am muncit mult în iarnă cu Jordan, eu am fost atacant și am avut multe discuții cu el și la antrenamente, în așa fel încât el să ajungă să se elibereze în fața porții, pentru că are calitatea de a marca goluri. Din prima zi aici i-am văzut calitățile și acum și le pune în valoare și ne ajută să câștigăm meciuri și puncte, dar este meritul întregii echipe. Șelimbăr formează un grup bun, fiecare jucător are calități și a început să și le valorifice” a mai spus Claudiu Niculescu.

