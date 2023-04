CSU Sibiu va susține prima ”dublă” din sferturile de finală ale Ligii Naționale de baschet masculin miercuri și vineri, în deplasare, cu CSO Voluntari. Ambele jocuri se vor disputa de la ora 18.30 și vor fi transmise online de Federația de Baschet. În această fază se joacă după sistemul cel mai bun din cinci meciuri.

CSU Sibiu este revelația campionatului, după ce a încheiat Top 10 într-o notă reușită. Sibienii au depășit în clasament multe echipe cu un buget mult mai mare. În faza a doua a campionatului, sibienii nu au putut învinge doar Oradea, în rest au trecut măcar o dată de fiecare adversar, acumulând șase victorii consecutive. Preluarea postului de antrenor principal de către Tomas Rinkevicius a fost punctul de cotitură în campionat pentru sibieni, care au arătat foarte bine, mai ales în Sala Transilvania, unde au mereu sprijinul unui public numeros. Tomas Rinkevicius a preluat banca tehnică a Sibiului într-un moment foarte dificil și, după întăririle din iarnă, când au venit Uță, Marinelli și Pratt, echipa a mers în Top 10 și ulterior în play-off, unde a terminat pe poziția a cincea.

Horațiu Floca, directorul CSU Sibiu spune că, până acum, echipa a avut un sezon bun și s-a clasat peste așteptările specialiștilor. CSO Voluntari are prima șansă în sfertul cu CSU Sibiu, dar ardelenii au mai produs surprize plăcute în acest sezon. „Echipa a făcut un sezon bun, chiar dacă am început mai greu campionatul, ne-am revenit, am intrat în faza a doua, apoi am avut un Top 1o bun și în consecință ne-am clasat pe locul 5. Este rodul muncii jucătorilor și a staff-ului, o realizare peste așteptările multora din baschetul românesc. Cred că pe oricine am fi întâlnit în primul tur din play-off, era un adversar foarte dificil. Voluntari este o echipă care a investit mult, are jucători foarte valoroși și având și avantajul terenului propriu, pleacă ca și favorită în această serie de cinci meciuri. Noi ne vom lupta și ne vom apăra șansa, vrem să obținem cât de mult putem din această serie” a declarat directorul CSU Sibiu, Horațiu Floca.

Au început negocierile cu jucătorii

Șeful clubului sibian a anunțat că a demarat discuțiile pentru prelungirea contractelor cu majoritatea jucătorilor din lot și pentru transferul altora, dar o decizie finală în privința lotului și a staff-ului tehnic se va lua la finalul sezonului. ”Am deschis discuțiile cu mai multi jucători străini și români, sunt negocieri în derulare, încă nu avem un răspuns final. Străinii își doresc să ajungă în ligi mai puternice, cu mai multă expunere, dar toți s-au simțit foarte bine la Sibiu, au fost bine primiți aici de club, suporteri. Există discuții cu o mare parte din jucătorii actuali, dar mai devreme de luna mai nu vom putea ști exact pe ce ne bazăm”.

Cupele europene, planul pentru viitor

Conducătorul clubului sibian spune că se dorește o creștere a bugetului echipei pentru sezonul viitor și se discută pentru atragerea de noi sponsori. Pe viitor, obiectivul este revenirea în cupe, însă un impediment major îl reprezintă capacitatatea mică a Sălii Transilvania, care se situează sub standardele FIBA. ”Încercăm să asigurăm și un buget mai mare față de sezonul acesta, suntem într-un permanent proces de a atrage finanțatori și avem speranța să fie mai bine în sezonul viitor, dar contează și cum finalizăm actualul campionat. Clasarea pe locurile 4-5 îți poate da șansa să joci în cupe, dar mai apare o situație referitoare la infrastructură. FIBA solicită anumite condiții, o sală de minim 2.000 de locuri și ne lovim și de situatia aceasta, pentru că Sala Transilvania nu are această capacitate. Pe termen mediu sau lung avem în plan să jucăm în cupele europene, dar nu știu dacă acum este momentul potrivit. Însă, dacă vom ajunge acolo, vom căuta soluții” a mai spus Horațiu Floca.

Miercuri, 12 aprilie:

CSO Voluntari – BC CSU Sibiu – ora 18:30, FRB TV

Vineri, 14 aprilie:

CSO Voluntari – BC CSU Sibiu – ora 18:30, FRB TV

