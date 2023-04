Oamenii care locuiesc în Cartierul Arhitecților și ajung în zona străzii Diuliu Marcu sunt „loviți” de o imagine dezolantă. Chiar în zona intersecției cu strada Grigore Ionescu, tomberoanele aproape că plutesc într-un lac ce se formează de fiecare dată când plouă ori după ce se topește zăpada. Din cauză că acestea nu sunt puse pe o platformă, apa ajunge la gunoaie, iar datorită felului în care se prezintă situația, locatarii nici nu mai selectează deșeurile, aruncând totul la întâmplare.

Ori de câte ori plouă, tomberoanele de pe strada Diuliu Maniu din Cartierul Arhitecților din Cisnădie ajung să plutească într-o baltă uriașă. De multe ori, oamenii nu au acces facil la ghene din cauza apei, astfel că preferă să arunce gunoaiele acolo unde le este mai ușor, nemaiținând cont că trebuie să selecteze deșeurilor. Situația nu este de azi de ieri, ci de ani buni, susțin localnicii, care cer responsabililor să ia măsuri. „Mi se pare inacceptabil, sub orice critică. De ani de zile e așa și nimeni nu a făcut nimic. Am încercat pe toate căile, am luat legătură cu Primăria, dar nicio rezolvare. Eu îmi adun gunoiul, îl selectez, nu am nicio problemă că îmi cer 17, 20, 25 de lei pe lună. Eu plătesc fără probleme, dar este inacceptabil să îmi ofere așa ceva, într-o tară civilizată, într-un oraș cu pretenții, care dorește a educa cetățenii pentru colectare selectivă la niște prețuri nu tocmai mici”, a spus un bărbat care locuiește în zona străzii menționate.

În cazul de față, o platformă de gunoi ar rezolva problema, astfel încât apa să nu se mai strângă sub tomberoane. Acum, când terenul pe care au fost amplasate a fost inundat, deșeurile au fost aruncate chiar și în „lacul” ce s-a format. În zilele când a bătut vântul, multe gunoaie au zburat din tomberon în apă și nimeni nu le-a mai luat de acolo.

„Probabil nu s-a lămurit al cui e terenul respectiv. Din punctul meu de vedere, primăria, care vrea să educe oamenii să colecteze selectiv, trebuie să fie un exemplu, iar în cazul acesta este un contraexemplu, și o parte din vină o are și Soma. Trebuie să lămurească al cui e terenul acela, fiindcă e nevoie de o platformă pe care să fie pus gunoiul. Este plin de apă, de bălării, e un focar de infecție. Aseară (n.red.: duminică) cântau broaștele acolo. Fiind o zonă cu mult tineret, sunt și mulți copii. Unde mai pui că, din cauza felului în care au fost amplasate, reprezintă și un pericol în trafic. Noaptea, mașinile care vin de pe strada principală mă pot lovi, fiindcă ghenele sunt puse exact în curbă”, a mai spus bărbatul care locuiește în zonă.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News