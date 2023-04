Antrenorul și atacantul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, respectiv Gabi Iancu i-au bătut obrazul tehnicianului Toni Petrea după victoria din prelungiri, scor 2 la 1 cu Chindia Târgoviște.

Hermannstadt a învins-o astăzi pe Chindia pe terenul dâmbovițenilor, 2-1, cu golul victoriei înscris de Raul Opruț în minutul 90+2. Chindia a condus între minutele 15 și 78, dar o revenire de senzație a celor de la Hermannstadt în final face ca toate punctele să meargă la Sibiu, relatează GSP.

La finalul meciului, Toni Petrea, antrenorul Chindiei, i-ar fi spus lui Măldărășanu că echipa acestuia a avut „bulan” astăzi. Observația nu le-a picat bine lui Măldărășanu și Gabi Iancu, atacant la Hermannstadt, care i-au bătut obrazul lui Petrea. În replică, antrenorul dâmbovițenilor spune că astfel de cuvinte nu se regăsesc în vocabularul lui.

Măldărășanu și Iancu i-au bătut obrazul lui Toni Petrea după Chindia – Hermannstadt

„Antrenorul lor ar trebui să fie puțin mai fair-play, nu să dea noroc cu antrenorul nostru și să-i spună că «Eu n-am bulanul vostru». S-a întâmplat după meci, așa i-a reproșat”, a afirmat Iancu la flash-interviu.

Măldărășanu a detaliat:

„Sunt foarte euforic, mă bucur, sunt 3 puncte mari, dar vreau să-i spun lui Toni Petrea, pe care-l felicit, face o treabă extraordinar de bună, că trebuie să fie mai modest. Când a bătut la Mediaș, accept înfrângerea, am mers și l-am felicitat, i-am urat baftă. Acum la fel, am mers să-i urez baftă, iar el a răspuns că «M-aș bucura să am și eu bulanul vostru». Bulan… și noi am pierdut puncte pe final, cu Sepsi, la FCSB, cu Botoșani. Am și câștigat, e adevărat, dar i-am spus că până la urmă bulanul vine când respecți fotbalul. Noi am jucat fotbal pe teren, pe când ei jucau lungă și pe-a doua. Nu e normal! Noi trebuie să ne respectăm mai mult. Toată lumea dă în antrenori! M-a deranjat și aș vrea să scot asta în evidență pentru că-l apreciez ca antrenor, are valoare, dar trebuie să acceptăm înfrângerile”.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News