Cozonacii reprezintă preparatul „vedetă” de pe masa de Paște. Gospodinele din județul Sibiu au rețete diferite, pe care le-au moștenit de la bunici și pe care le respectă cu sfințenie. Maria Ranf este recunoscută pentru „pita” și cozonacii delicioși pregătiți după o rețetă unică și care se face doar în satul Alămor, din comuna Loamneș.

La 57 de ani, Maria Ranf este recunoscută pentru magia pe care o face în bucătărie nu doar în județul Sibiu, cât și în toată țara. A primit comenzi și de la București și Constanța, însă ea preferă să vină la Piața Volantă Transilvania unde vinde renumiții cozonaci de Alămor. De când era copil a participat la pregătirea cozonacilor, cu timpul furând meserie de la mama ei și ducând tradiția mai departe. Astfel, în preajma sărbătorilor pascale, Maria bucură zeci de sibieni și nu numai cu gustul inconfundabil al cozonacilor tradiționali.

„Eu fac cozonaci de 18 ani. Am crescut cu cozonacii pe care îi făcea mama. Când eram mică ajutam la cuptor, puneam lemne, tăiam rahatul, măcinam nuca, eram tot pe aproape. Eram copii și cozonacul era bucuria noastră, căci nu era altceva. Eu fiind copil ajutam până am ajuns să am și eu copiii mei și să fac eu. Am doi copii și le-am făcut cozonaci, nu mergeam la magazin ca acum. Luam un litru, doi de ulei, mai mult nu, că ne ajungea. Mai luam lămâi și esență de rom să punem în nucă. Zahărul îl aveam de la sfeclă, nu cumpăram. Duceam sfecla la colectiv și ne dădeau zahăr cu sacul. Era bun, dulce, nu ca acum. Toată familia face aceeași rețetă de cozonac”, povestește Maria.

Rețeta autentică de cozonac de la Alămor

Rețeta unui cozonac ca la Alămor trebuie să conțină cinci ouă, 250 grame zahăr, un kilogram de făină, 250 grame de lapte, 100 de grame de unt și 100 de grame de ulei presat rece, 40 de grame de drojdie și o linguriță de sare pentru fiecare kilogram de făină.

„Seara spargem nucile până târziu, noi facem toată operațiunea. Dimineața frământ pita și după mă apuc de cozonaci. Pentru aluat se amestecă cinci gălbenușuri, punem zaharul, cernem făina bine, punem laptele, lămâia în lapte și frământăm. La noi la sat nu se face cu maia. Cozonacul la noi este ca și blatul de tort. Este mai dens. Făina trebuie să fie caldă, la fel și ouăle. Le pregătesc de seara, le pun la căldura. Pentru compoziție se bat albușuri spumă și se amestecă cu nuca și se pune puțin lapte și un pahar de vin și esență de rom. Le împăturim fain”, spune Maria.

Gospodina are și ajutoare, cei doi copii Ica și Adrian, și soțul care se ocupă de cuptor. „Băiețelul îmi dă tot la mână, îmi unge tăvile, îmi pune nuca într-o cupă ca măsură, unge cozonacii cu ou”, spune Maria.

Pregătirea cuptorului, un pas important

Pregătirea cuptorului este o etapă foarte importantă în procesul de coacere al cozonacului. „Punem lemne uscate și pregătim cuptorul. Întotdeauna încercăm cu o pană să vedem dacă arde prea tare și dacă nu arde, putem băga cozonacii. La noi struțele (n.r. cozonacii) dacă nu sunt rumeniți bine nu sunt buni pentru că nuca de casă pe care o facem noi este grea și nu se coc cozonacii. Întotdeauna cozonacii trebuie să fie rumeniți. Ai impresia că sunt arși, dar nu sunt arși, sunt rumeniți bine. Coaja e foarte crocantă, bună și sănătoasă”, spune Maria Ranf.

Pe lângă rețeta cu nucă, Maria mai face cozonac cu mac și cacao. Tot de Paște, mai face și „lichii” cu brânză de vacă. „La noi e foarte mult de muncă și niciodată nu ies doi cozonaci la fel pentru că este un produs pe care îl faci tu cu mâinile. La magazine sunt toți la fel. Au un gust și miros…când scot cozonacii de la cuptor toată ulița miroase”, spune Maria.

Cozonacii de la Alămor pot fi cumpărați din Piața Volanta Transilvania miercuri, 12 aprilie, și joi, 13 aprilie. Maria Ranf negociază prețul cozonacilor cu sibienii care vor să îl aibă pe masa de Paște.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News