Președintele clubului FC Hermannstadt, Dani Coman rămâne circumspect în privința luptei pentru evitarea retrogradării, însă crede că victoria de duminică de la Ploiești, 2-1 cu Chindia Târgoviște ar trebui să fie o injecție de moral pentru trupa lui Marius Măldărășanu.

”Este important că am obținut cele trei puncte cu Chindia, chiar dacă a fost cu emoții, important este că am câștigat. Eu sunt deocamdată circumspect, se poate întâmpla orice în play-out, chiar dacă am obținut o victorie importantă. Trebuie să mergem la Mioveni și să învingem, altfel degeaba am câștigat cu Târgoviște. Vom face totul ca să câștigăm. Această victorie ar trebui să ne dea încredere, ar trebui să privim mult mai încrezători jocurile care urmează să să câștigăm la Mioveni. Mă interesează echipa mea, chiar dacă sunt cu sufletul alături de piteștenii mei. Sunt la Hermannstadt și voi face tot ce depinde de mine pentru a evita retrogradarea anul aceasta” a spus Dani Coman pentru pagina de facebook: Ovidiu Ionescu – Football & Travel.

După trei etape de play-out, Sibiul este pe locul 11 în Superligă, la două lungimi de locurile care duc la barajul de menținere/promovare.

