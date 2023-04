Isabela, o fetiță în vârstă de 12 ani, din Mârșa, județul Sibiu, își dorește un cadou puțin mai diferit de la iepuraș. Fata vrea să trăiască o viață normală, iar pentru asta are nevoie de ajutorul nostru. Diagnosticată cu scolioză idiopatică, ea are nevoie să fie supusă cât mai urgent unei intervenții chirurgicale la coloană. Operația ar urma să aibă loc într-un spital din Capitală, însă costurile depășesc cu mult bugetul familiei Grancea. Este nevoie de 100.000 de lei! Contul bancar, la finalul articolului.

100.000 de lei, aceasta este suma de care are nevoie Isabela-Maria Grancea, o fetiță din satul Mârșa, Avrig, care a fost diagnosticată cu scolioză idiopatică. Șansa la o viață normală constă într-o operație la coloană extrem de costisitoare.

Cadou de iepuraș pentru Isabela

În urmă cu câteva luni, viața Isabelei s-a schimbat radical. Părinții ei aveau să afle că suferă de scolioză idiopatică. Au urmat o serie de analize, sesiuni de kinetoterapie și o mulțime de eforturi pe care niciun copil nu ar trebui să le facă.

„Isabela are 12 ani. Anul trecut, în vară, am luat legătura cu medicul pediatru, după ce am sesizat că are o problemă la coloană. Știu că mergeam la piscină și m-a rugat să o ajut să se îmbrace, când am văzut că avea coloana strâmbă. Până atunci nu am realizat, fiindcă mereu când făcea baie, îmi spunea să plec. Credeam că îi e rușine, că asta e vârsta. În sfârșit, am luat legătura cu pediatrul, care mi-a spus să merg la Ortopedie. Am făcut programare la Polisano, acolo unde mi s-a spus că este nevoie de un set de analize. Am mers la Spitalul Luther și acolo a început drumul nostru: analize de sânge, RMN, kinetoterapie și corset. Medicul mi-a recomandat să începem cu aceste proceduri, sperând să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală. Dar, după toate astea, spatele ei nu s-a îndreptat nici măcar 1%”, povestește Carmen Grancea, mama Isabelei.

De la Sibiu au plecat la București, la Spitalul Monza, acolo unde au urmat noi seturi de analize și radiografii. Medicul Alexandru Thierry , singurul chirurg ortoped pediatru din România care îi poate reda șansa la o viață normală, a stabilit că problema nu poate fi remediată doar prin terapie, motiv pentru care este nevoie de operație.

„Am mers la București, la Spitalul Monza, la medicul Alexandru Thierry , care e chirurg ortoped pediatru. Am făcut analize, radiografie la spate, noi măsurători, iar curbura era mai mare decât la ultimele analize făcute în Sibiu, și anume 69 față de 66 cât era aici. Ne-a spus că trebuie operată cât mai repede, iar de acolo a început nebunia… Suma estimată a fost mare de la început, însă de curând am primit factura. Avem nevoie de 100.000 de lei. Eu, ca părinte cu trei copii, nu am de unde să scot banii ăștia, oricât am munci. Isabela este un copil, bun și vesel și merită o viață normală. Ajutați-mă, vă rog, să o obțin”, este mesajul mamei Isabelei.

Problema Isabelei se agravează de la lună la lună, astfel că este necesar ca suma de 100.000 de lei să fie strânsă cât mai repede, pentru a putea fi programată la operație. Oamenii cu suflet mare pot dona orice sumă în următorul cont deschis pe numele mamei:

Titular: Grancea Ionela Carmen

IBAN: RO79BRDE330SV02839833300

Detalii și pe pagina de Facebook dedicată cazului: Împreună pentru Isabela-Maria.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News