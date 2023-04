Sportul șelimbărean este într-o continuă dezvoltare. De curând la Șelimbăr a fost deschisă secția de tenis de câmp și șah, iar ambele ramuri au avut interes maxim din partea copiilor din comună.

”Mulțumim pentru interesul manifestat pentru secția de tenis de câmp! Ne bucurăm că v-ați înscris în număr atât de mare, într-un timp atât de scurt. Din păcate, în momentul de față au fost epuizate cele 50 locuri deschise inițial pentru înscrieri. Următoarele cereri vor fi puse pe lista de așteptare. Vă mulțumim pentru înțelegere și vom face tot posibilul să creștem numarul de locuri disponibile.” Se arată într-un comunicat emis de club pe Facebook.

Clubul a fost afiliat la Federația Română de Tenis

”Ne așteptam să avem mulți copii și la secția de tenis, întrucât am avut un număr mare de cereri pentru înființarea secției. Am reușit într-un timp scurt să facem demersurile pentru afilierea la Federația de tenis, am angajat un antrenor specializat pentru instruirea copiilor în persoană domnului Viorel Avramescu și am stabilit modalitatea de inițiere a copiilor. Toți copii înscriși sunt din Șelimbăr, iar cursurile se vor desfășura la baza Clubului Sportiv Șelimbăr pe stradă Stadionului din Șelimbăr. În prima faza vom începe cu 50 de copii care vor beneficia de 10 ședințe de inițiere urmând că jumătate dintre ei să continue selecția pentru încă 15 ședințe. Sperăm că pe lângă copii care vor fi inițiați în sportul alb să identificăm și sportivi care să facă pasul spre performanța.”

Sportul la Șelimbăr mereu în dezvoltare

”Secretul este unul simplu și pleacă de la strategia de dezvoltare a clubului. Acolo unde avem infrastructură necesară, personal specializat și cereri din partea copiilor pentru practicarea sportului de masă și ulterior de performanța, clubul nostru v-a face demersurile necesare pentru practicarea în condiții optime și în cadru organizat a activității sportive.

Sperăm că în viitorul apropiat, cu ajutorul Primăriei Șelimbăr , al Consiliului Local Șelimbăr și a partenerilor locali, să dezvoltăm și alte ramuri sportive în paralel cu dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Șelimbăr.”

Discuții cu un nou antrenor

”Suntem deja în discuții pentru angajarea a încă un antrenor de tenis , și da numărul de locuri va fi suplimentat în cazul în care vor fi cereri. La fel am procedat și la celelelate secții unde am angajat antrenori , am mărit numărul de grupe și fiecare copil a fost înscris și primit la antrenamente.”

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News