Medicul rezident Ramona Bucur (26 ani) a fost sportiva cu cea mai bună clasare anul trecut la Balcaniada de sărituri peste obstacole, locul 6 la prima participare la o competiție de acest nivel.

Familia de sibieni Bucur este deja un etalon pentru sportul ecvestru din întreaga țară. Tatăl, Ionel este maestru emerit al sportului în echitație și alături de băiatul său, Ionuț Daniel impresionează în competițiile naționale și internaționale pe hipodrom.

Ramona a intrat de curând în familia Bucur, prin căsătoria cu Ionuț și astfel, cu o motivație în plus, și-a văzut visul cu ochii, participând cu succes la Balcaniada de sărituri peste obstacole de la Snagov. Hipismul, un sport scump, începe să prindă din ce în ce mai mult și în România, iar hipodroamele să fie din ce în ce mai populate.

”Când am început echitația, aveam deja 15 ani, deci ar fi fost foarte dificil să mai reușesc să particip la categoriile de vârstă. Astfel, categoria de Amazoane a fost cea care mi s-a potrivit și visam să reușesc să particip într-o zi la competiții de acest nivel. Anul trecut a fost prima oară și a venit cu rezultate foarte mulțumitoare la proba de sărituri în obstacole, cea care o practic. Pentru acest an, speranța mea este să reușesc să mă calific din nou la Balcaniadă, să am o prestanță bună și să fiu mai încrezătoare. Rezultatele sunt un bonus” spune soția lui Ionuț Bucur.

”Medicina și echitația mă fac fericită”

Dornică de o carieră în medicină, Ramona trebuie să se împartă între pasiune și profesie. Tânăra doamnă este medic rezident dermatovenerolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, secția Dermatovenerologie, sub îndrumarea profesoarei doctor Maria Rotaru. ”Colegii mei de la spital au rămas puțin surprinși la început, când au aflat de pasiunea mea, echitația nefiind încă un sport popularizat la noi în țară, însă li s-a părut foarte interesant și deseori mă întreabă despre căluții noștri și competițiile la care particip. Cei cărora le-am povestit despre Balcaniadă m-au susținut și au fost impresionați să afle că s-a organizat o competiție de asemenea anvergură în România”.

Medicina și echitația îi ocupă Ramonei Bucur aproape tot timpul, însă cele două o fac fericită. ”Sunt foarte recunoscătoare că am ocazia să activez în două domenii atât de deosebite și încerc să îmi valorific fiecare minut din fiecare zi, fără a-mi neglija celelalte aspecte ale vieții personale. Asta presupune zile foarte lungi, weekend-uri pline, de cele mai multe ori fiind plecată la competiții sau la familia din Craiova, însă, cu o bună organizare, le împac pe toate. Nu le pot compara echitația și medicina, una fiind doar pasiune, iar cealaltă fiindu-mi și meserie. Ambele, deși au momente mai ușoare dar și mai grele, mă fac fericită” spune doctorul Ramona Bucur.

”Am fost surprinsă când Ionuț a făcut clar faptul că mă place”

Lumea ecvestră i-a făcut cu ochiul Ramonei pe când avea 15 ani, acasă, la Craiova. ”Cunoscându-mi iubirea pentru cai, mama mea mi-a făcut o surpriză și m-a dus la o lecție de echitație. Am fost prinsă din primul moment și în aceeași zi, deja mi-am făcut abonament de 3 lecții pe săptămână, iar, de atunci, nu am avut nicio perioadă de pauză mai lungă de două săptămâni, în cazul în care mai mergeam într-o vacanță”.

Ulterior, Ramona Bucur și pedigree-ul moștenit din familia etalon în sportul ecvestru de pe malul Cibinului au format o echipă de vis. Când a aflat că antrenorul său, Ionuț o place, olteanca a rămas surprinsă. ”În vara anului 2017, o parte a echipei de la Craiova a decis să meargă în cantonament la faimoasa echipă Bucur, din Sibiu. Decizia de a participa și eu la această deplasare a fost una de ultim moment. Nu participasem la multe competiții până la acel moment cu căluțul meu, Masiv, însă deja îi văzusem pe Ionuț, pe tatăl său, Ionel și pe Adelina și ii admiram foarte tare, așa că a fost o adevărată oportunitate. Am avut norocul să se mai repete aceste cantonamente, iar, la un moment dat, Ionuț a făcut destul de clar faptul că mă place. Am rămas foarte surprinsă, deoarece nu m-aș fi așteptat niciodată la asta, el fiind un model pentru mine și unul dintre antrenorii mei, însă, de atunci suntem împreună. La începutul rezidențiatului, în ianuarie 2021, m-am mutat la Sibiu, iar anul trecut ne-am și căsătorit” a povestit Ramona.

Ionuț și Ramona au făcut o singură dată pereche la un concurs de echitație, dar a fost cu succes. ”Am avut o singură dată ocazia să fac echipă cu soțul meu, într-o probă de ștafetă, in 2021, la Turda. Eram relaxată știind că îl am pe el alături, dar, în același timp, nu voiam să dezamăgesc. Am avut noroc să se lege lucrurile și împreună, am câștigat proba.”

Cupido și Masiv, un loc special în inima Ramonei

Tânăra medic rezident își planifică minuțios programul pentru ziua viitoare, pentru a fructifica fiecare minut. După pacienții de la secția Dermatovenerologie a Spitalului Clinic de Urgență, își face antrenamentul specific, dar are grijă și de o parte din caii familiei care participă la concursuri. ”În funcție de timpul pe care îl am în fiecare zi, încalec zilnic intre 2 si 5 cai, media fiind de 3. Sunt norocoasă să am această oportunitate, deoarece experiența pe care o dobândesc încălecând și alți căluți mă ajută și în antrenamentele cu Cupi, căluțul meu de concurs. Nu pot spune că am un cal preferat. Pentru mine, pasiunea pentru sport vine din iubirea pentru cai, deci toți îmi sunt dragi. Cu siguranță, unii îmi sunt mai apropiați, iar Cupido, căluțul meu actual și Masiv, primul meu căluț, care acum se bucură de “pensionare”, vor avea mereu un loc special pentru mine”.

Echitația, echipa cu doar doi parteneri

În cel mai nobil sport, conexiunea dintre sportiv și calul său este una extrem de importantă. ”Căluțul este la fel de important pe cât sunt ceilalți jucători pentru un sportiv de echipă, însă, la noi, echipa are doar doi parteneri, deci într-o situație ideală, rolurile se împart aproape egal. Desigur, dacă vorbim de călăreți mai neexperimentați, atunci trebuie ales un cal versat, care să compenseze și să îl ajute să învețe, iar pentru un cal debutant este necesar un călăreț cu multă experiență, care să îi acorde încredere și siguranță” ne explică Ramona.

Caii familiei Bucur sunt îngrijiți zilnic la Baza Hipică din cartierul Vasile Aaron, administrată de clubul CSM Sibiu, pentru a da un randament maxim la concursurile de top. ”Încercăm să ținem lucrurile cât mai simple, dar personalizate pentru nevoile fiecărui cal în parte. Astfel, caii au program de mișcare zilnică la plimbător și antrenamente ușoare de dresaj, de câteva ori pe săptămână lucrăm la condiția fizică, iar în săptămânile de dinainte de competiții lucrăm la sărituri, mai mult gimnasticări”.

”Dacă îmbini pasiunea cu munca, poți face orice”

Întâlnirea cu actualul soț, Ionuț și cu tatăl lui, Ionel, avea să o determine pe Ramona să își canalizeze energia zilnică pasiunii pentru cai și o motivație în plus pentru a reveni la concursuri de anvergură. Căluțul Cupido a fost cel alături de care a impresionat la Balcaniada de anul trecut. ”Pe Masiv l-am retras din competiții chiar înainte să îl cunosc pe Ionuț și sincer, nu credeam că voi mai avea șansa să mai concurez vreodată, însă continuam să încalec acasă, la antrenamente și la plimbări la câmp. Ionuț și domnul Ionel m-au încurajat să nu abandonez partea competițională și mi-au oferit mereu căluți alături de care să pot participa. Cel mai frumos moment a fost anul trecut, când, datorită lor, Cupido a devenit partenerul meu și sincer, nu îmi pot dori mai mult”.

La doar 26 de ani, tânăra doamnă Bucur are tot viitorul în față, atât în medicină cât și în sportul ecvestru. ”Îmi doresc să reușesc în continuare să avansez în ambele domenii, fără să îl sacrific pe vreunul și sunt foarte determinată să fac toate eforturile necesare pentru a mă ridica la nivel. Cred că, dacă îmbini pasiunea cu munca, le poți face pe toate”.

