Teatrul de Balet Sibiu a fost invitat la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru-Dans Poznan, Polonia – „Granițele naturii – Granițele culturii”, organizat de Teatrul de Dans Polonez (Polish Dance Theatre).

Baletul sibian va prezenta în Poznan marți, 25 aprilie 2023, pentru publicul larg și miercuri, 26 aprilie 2023, în cadrul unui eveniment cu circuit închis, la care sunt invitați oameni de cultură, personalități și oficiali din Polonia și România, cea mai nouă producție de dans contemporan realizată la Sibiu, spectacolul „One way ticket / Un bilet dus”, creat de coregrafa Sandra Mavhima.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru-Dans Poznan și fiecare dintre spectacolele prezentate vor încerca să aducă răspunsuri pentru o serie de întrebări legate de conceptul de graniță. Unde se află granița dintre natură și cultură? Există cu adevărat frontiere? Cum pot fi ele traversate? Spectacolele invitate juxtapun diferite stiluri și înțelegeri ale conceptului de graniță. Alături de Teatrul de Balet Sibiu, pe scena festivalului vor mai dansa artiști și companii de dans din Ucraina, Cehia și Polonia.

„Suntem onorați că cel mai nou spectacol al nostru, care va avea premiera în această lună la Sibiu, va fi prezentat în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri dedicate artei dansului din Polonia. La trei zile după premiera de la Sibiu, vom dansa spectacolul One way ticket / Un bilet dus, pe scena Polish Dance Theatre, în Poznan, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru-Dans Poznan, iar acest fapt confirmă nu doar parteneriatul solid pe care îl avem cu compania poloneză de dans, dar și calitatea producțiilor noastre de dans contemporan. One way ticket este a treia premieră pe care o prezentăm publicului în această stagiune, după Despre noi, creat de Beatrice Rancea și Dragoș Roșu și Noaptea Valpurgiei, creat de Valentin Barteș și se adaugă unei serii de alte cinci titluri pe care le vom prezenta publicului din Sibiu, în premieră, până în decembrie” Ovidiu Dragoman, Manager Teatrul de Balet Sibiu – Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

„One way ticket / Un bilet dus”, cel mai nou spectacol de dans contemporan produs de Teatrul de Balet Sibiu, va avea premiera la Sibiu, sâmbătă, 22 aprilie 2023, de la ora 19:00, la Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Spectacolul creat de Sandra Mavhima are la bază compoziții muzicale semnate de Adrian Enescu, unul dintre primii artiști români care au introdus muzica electronică în România în anii ’70, dar și folclor românesc, doine din caval, doine maramureșene și melodii de Maria Tănase. Spectacolul este un eseu coregrafic despre provocările prin care trec est europenii care aleg să emigreze în Occident în căutarea unei vieți mai bune.

ONE WAY TICKET / UN BILET DUS

Premieră de dans contemporan

COREGRAFIA: Sandra Mavhima

SCENOGRAFIA: Radu Aldea

ASISTENT COREGRAFIE: Adela Floricioiu

MUZICA: Adrian Enescu

LIGHT DESIGNER: Radu Drusan

DISTRIBUȚIE:

Bella Gilligan, Tereza Dragomir, Ayaka Nagai, Maria Trabalon, Ludovica Tontodonati, Beatriz Reis, Monica Viqueira

Mattia Longhitano, Guido Sarnataro, Henrique Ferreira, Kenichi Murata, Lazaro Ortega, Miguel Teixeira, Nathaniel Lillington

DURATA APROXIMATIVĂ: 1h

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News