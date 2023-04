Dalai Lama și-a cerut scuze după ce a sărutat un băiețel pe gură și i-a cerut să îi „sugă limba” la un eveniment public din India, în luna februarie, relatează The Guardian, citat de Digi24.

La evenimentul care a avut loc la sfârșitul lunii februarie la templul lui Dalai Lama din Dharamshala, au participat aproximativ 100 de tineri elevi care tocmai absolviseră cursurile Fundației indiene M3M. Într-o înregistrare video care a devenit virală, unul dintre elevi, un băiețel, s-a apropiat de un microfon și l-a întrebat pe Dalai Lama: „Pot să te îmbrățișez?”

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd