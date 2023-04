În cartierul Tilișca și-au făcut apariția „munți” de gunoaie cu moloz rămas de la construcții, țevi, plăci de betoane și alte deșeuri menajere.

Lângă parcul Belvedere, din cartierul Tilișca, s-au strâns tone de deșeuri aruncate la întâmplare. Locuitorii din zonă au observat gunoaiele, nu demult apărute lângă parc. De la deșeuri de construcții până la televizoare, toate se află în grămezi imense lângă noul parc al Sibiului.

„Mormane de gunoaie au apărut chiar în capătul la parcului ce se construiește acum – Belvedere, unde este stația de gaz. Le-a adus cineva și toată frumusețea parcului a dispărut. Sunt și niște plăci de betoane care seamănă cu cele de la parc. Am fost cu copilul la plimbare luni și am observat gunoaiele, dar ieri am văzut că sunt excesiv de multe, într-un colț este adus moloz de construcții de la casă, sunt și țevi care se folosesc la canalizare, televizor, sticle”, spune localnicul.

