Câinele PAM, un ciobănesc german în vârstă de 11 ani, specializat în misiuni de patrulare şi intervenţie, din dotarea IJJ Giurgiu, partenerul nedespărţit al conductorului de câini de serviciu, plutonier adjutant şef Iulian Ivan, cu care a executat timp de zece ani peste cinci sute de misiuni în teritoriu a ieşit la pensie cu diploma de merit pentru întreaga activitate.

“Personalul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu şi-a luat rămas bun de la PAM, partenerul loial al domnului plutonier adjutant şef Ivan Iulian. Cei doi parteneri, Iulian şi PAM sau FIGO după cum îl alintă conductorul său, au făcut echipă timp de peste zece ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 2012, la Centrul Chinologic de Pregătire de la Sibiu, unde au desfăşurat stadiul de acomodare, timp de două săptămâni, în urma căruia au devenit de nedespărţit. Din 2013 şi până în prezent, câinele PAM a executat peste cinci sute de misiuni în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu. La finalul carierei sale, ne exprimăm gândurile de admiraţie şi respect pentru ceea ce a realizat FIGO, alături de instructorul său, în cadrul unităţii noastre’, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătoarea de cuvânt a IJJ Giurgiu, sublocotenent Andreea Vlada.

Ea spune că prietenia dintre cei doi nu se termină aici, deoarece Iulian a ales să-l îngrijească pe FIGO până la capăt şi l-a luat la el acasă.

“PAM, numele lui dat de calculator, sau Figo după numele de alint, este un câine din rasa ciobănesc german pe care l-am cunoscut în urmă cu 11 ani, când avea doar câteva luni, la Centrul Chinologic de Pregătire de la Sibiu. Acolo a fost specializat pentru misiuni de patrulare şi intervenţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice la meciuri, manifestări culturale şi religioase, a participat şi la exerciţii de trecere prin foc. Eu şi cu Figo făceam cât zece jandarmi pentru că erau situaţii la meciuri, cu galerii cu persoane recalcitrante care aruncau cu ce apucau, jandarmii se retrăgeau, dar când apăream cu Figo toţi erau cuminţi, îl lăsam să păzească şi se linişteau şi ei, e vorba de impact în astfel de situaţii! Am mai fost cu el în misiuni cu cei de la companiile de furnizare a energiei electrice, în localităţi unde erau semnalate furturi de curent, în cartiere cu romi sau alte persoane cablate ilegal şi fără câine nu puteam face faţă. Şi în acţiunile de intervenţie din penitenciar am fost solicitaţi pentru că cei mai periculoşi deţinuţi nu puteau fi scoşi din cameră. Dacă interveneam cu câinele, reuşeam să finalizăm intervenţia pentru că, altfel, pe tine nu te ascultau’, a declarat joi, pentru AGERPRES, comandant de grupă la grupa de conductor câini de serviciu, plutonier adjutant şef Iulian Ivan.

Figo a lucrat aproape zece ani la IJJ Giurgiu, iar în această săptămână, chiar înaintea sărbătorilor Pascale a ieşit din activitate şi s-a pensionat.

El a primit din partea unităţii de jandarmi o diplomă de merit pentru întreaga activitate. Cel cu care a lucrat timp de zece ani de zile a ales să îl îngrijească în continuare şi l-a luat acasă.

“Eu am mai avut un Dog Argentinian, dar acum îl am doar pe el, iar la serviciu o să o luăm de la zero cu un alt câine, pentru misiuni, probabil, tot un ciobănesc german’, a încheiat Iulian Ivan.

IJJ Giurgiu mai are în dotare patru câini, trei aproape de pensionare şi unul care este la început de activitate, dar mai este aşteptat şi un alt câine care îi va lua locul lui PAM.

