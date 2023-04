În Mărginimea Sibiului, în comuna Jina, printre casele specifice Transilvaniei cu ziduri și porți mari, se află Muzeul Pastoral. Acesta este îngrijit cu multă dăruire și pasiune de către Ileana Morariu, fondatoarea și proprietara muzeului.

Muzeul Pastoral din inima comunei Jina a luat naștere în anul 2006, însă povestea obiectelor de acolo începe cu mult înainte, când proprietara lor a ajuns în casa soțului. Acest loc avea să devină gazda a mii de obiecte peste câteva decenii.

Când avea 21 de ani, Ileana Morariu a pășit pentru prima dată în casa ce urma să devină un adevărat izvor de cultură. Născută și crescută în Jina, de mică a știut să aprecieze obiectele tradiționale și le-a păstrat, fără să se gândească că peste ceva vreme în curtea casei va lua naștere un muzeu.

„Născută și crescută aici, în Jina, am prețuit lucrurile acestea, am crescut cu ele, le cunoșteam pe toate. Dar lumea modernizându-se, s-au aruncat foarte multe dintre ele și atunci am zis să le strâng. Nu a fost propus să fac muzeul, nu m-am gândit. La început a fost mai dificil, mai greu în primul rând cu familia, dar pe urmă m-au ajutat pentru că altfel nu puteam. Am construit special pentru muzeu mai multe camere pentru a avea unde să expun. Și acestea rămân, noi trecem” ne-a povestit Ileana Morariu.

De la șură la muzeu

În anul 2000, familia Morariu a construit o șură în care urma să depoziteze porumbul. Deși scopul șurii părea clar, Ileana Morariu avea în minte o altă întrebuințare pentru aceasta. „Prima cameră era folosită drept magazie și i-am spus băiatului care locuia la Sibiu că bucatele, coșurile cu porumb și alte lucruri ce erau acolo nu stau bine în magazie, trebuie scoase în șură pentru că nu este destul de aerisit spațiul. Nu s-au gândit ce o să urmeze și când a venit după o lună de zile a văzut camera” ne-a spus Ileana Morariu.

În timp ce amenaja muzeul, Ileana Morariu a realizat că îi lipsesc anumite obiecte necesare pentru completarea colecției sale, așa că s-a pus serios pe treabă și mers din poartă în poartă pentru a strânge din ce în ce mai multe. „Aveam aici în gospodărie foarte multe obiecte de la uncheșul, din partea soțului, dar am văzut că nu am eu de toate și atunci unde crezi că m-am dus? La părinți, la socrii, la mătuși, la rude. Chiar și vecini m-au ajutat și oamenii care au putut, iar apoi strângându-se mai multe lucruri, le-am depozitat în pod. În 2006 am început să amenajez intrarea și prima cameră. În 2010 am extins clădirea, iar în 2011 am aranjat tot” ne-a povestit Morariu.

Reprezentanți ai Muzeului ASTRA au ajutat la amenajare

Ileana Morariu ne-a spus că are un inventar bine realizat, iar până acum, peste 4600 de obiecte și-au găsit un loc în Muzeul Pastoral de la Jina. Cum nu putea să aranjeze singură toate obiectele, a cerut ajutorul celor de la Muzeul ASTRA din Sibiu, care au fost încântați să contribuie la realizarea acestui loc.

„Nu că au fost foarte multe, nu pot spune ca a fost unul, dar sunt unele obiecte foarte vechi de pe la 1800 – 1850. Cureaua aceea pentru bărbați cu fir de metal are aproape 200 de ani, iile de la costumele populare sunt iar foarte vechi, iile acelea care și costumul care era defapt rochie, nu era despărțită ia de fustă, era doar o rochie, așa se purta. După 1900 s-au desprins în două piese să fie practic” ne-a spus aceasta.

Intrare gratis și vizitatori din toată țara

Pentru a vizita muzeul nu trebuie să scoateți din buzunar niciun ban. Intrarea este gratuită, iar cei care totuși doresc să contribuie, o pot face printr-o mică donație. „Nu m-am gândit să pun o taxă, pentru că oricum nu vin prea mulți și atunci poate nu mai vin deloc” ne-a spus Ileana.

Cei mai încântați de muzeu sunt copiii, iar vizitatorii care au trecut pragul acestei moșteniri culturale au venit din mai multe colțuri ale țării. „Au venit în vizită și copii de la Caracal, am rămas foarte surprinsă și am zis către doamna profesoară de acolo la telefon ,,Cum veniți de așa de departe?”. Pai avem un proiect pe fonduri europene, dar copiii au fost așa încântați” ne-a povestit Ileana Morariu.

„Portal” către istorie de la prima treaptă

Obiectele unice din colecția doamnei Ileana Morariu se pot observa încă de la intrarea în muzeu. Zeci de poze, obiecte de uz casnic, „desagă” specială în care copiii erau cărați la munte și zeci de obiecte ce păstrează o istorie profundă în spate. În prima cameră a muzeului se pot observa diferite costume tradiționale, printre care și iile vechi, compuse dintr-o singură bucată. Opinci pentru adulți și copii, icoane cu influențe catolice, pătuț pentru copii, perne, pături făcute manual, ornamente și zeci de obiecte care te trimit la perioadele trecute ale Jinei sunt prezentate în detaliu de gazdă, care știe nu doar anul în care au fost făcute, dar și cum erau folosite. „Costume s-au purtat în culorile câmpului până în 1850, și după data asta s-a trecut la alb negru în toată mărginimea. Aveau cusute pe ele numele proprietarului, cum sunt azi hainele cele mai căutate” ne-a povestit Ileana Morariu.

Un alt obiect care îți stârnește interesul este un ceas cu cuc, care la prima vedere pare destul de obișnuit, dar care ajunge să îți taie răsuflarea atunci când îi afli povestea. Făcut în întregime din lemn, ceasul a fost adus tocmai de la Viena. „Ceasul cu cifre romane, adus de la Viena pentru că mărginenii, jinarii, au bătut drumul până la Viena să își apere drepturile. Cifra patru reprezentată cu patru bare, este vechi, din jurul anului 1800, după aceea s-a trecut la 1 și la cifrele romane” ne-a spus Morariu.

Vizitatorii pot lăsa un semn al vizitei lor

În fiecare cameră sunt prezente icoane, cruciulițe și ulcioare. Una dintre icoanele prezentate este purtătoarea unui secret. În spatele ei este amplasată o lădiță, iar doamna Morariu ne-a spus că pe vremuri acolo erau ținuți banii și actele pentru a fi în siguranță. Pereții muzeului sunt acoperiți de diferite ștergare cu mesaje unice precum „Unde-i pace și iubire/ e noroc și fericire”, iar în camera dedicată bucătăriei de la stână se găsesc căni, farfurii, blide, linguri, toate din lemn. Acest obiecte erau confecționate din acest material pentru a fi ușor de transportat și pentru a fi mai rezistente.

Vizitatorii muzeului își pot lăsa “amprenta” în acest loc. Doamna Ileana Morariu le-a pregătit un caiet special în care își pot scrie părerile și gândurile despre vizita lor. Ultima însemnare a fost făcută în 25 februarie, iar doamna Ileana așteaptă cu nerăbdare o altă vizită din partea celor mici.

Cel mai vechi obiect datează de peste 250 de ani

Obiectul cel mai de preț cu care Muzeul Pastoral se poate mândri datează din 1764, din perioada imperiului austro-ungar, și este reprezentat de placa de la intrarea în sat. De asemenea, doamna Ileana ne-a povestit și despre un tablou unic pe care îl avea. „Bărbații făceau doisprezece ani de cătănie pe vremea grănicerilor, când se lăsau la vatră primeau de la împărat un tablou să își pună capul, niciunul nu și l-a pus” ne-a spus aceasta.

Întrebată dacă ar putea renunța la un obiect din colecția sa, doamna Morariu Ileana ne-a spus că nu își poate imagina acest lucru, toate obiectele pe care le are fiind de suflet și aparținând familiei. Acum câțiva ani, i s-a propus să mute muzeul într-un spațiu special amenajat, însă această ofertă nu a primit niciodată un răspuns pozitiv. „Aici este munca familiei. Până sunt eu, muzeul va rămâne aici, ce urmează nu mă mai interesează, este problema copilului. Nu este greu să am grijă de gospodărie și muzeu singură. Toate sunt obiecte de suflet. Îmi mai zic oamenii, dar de ce ai putea să te debarasezi? De nimic, toate sunt ale Muzeului Pastoral din Jina” ne-a spus Ileana Morariu.

