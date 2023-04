CSU Sibiu a reușit miercuri un succes extrem de important, 92-78 în deplasare, cu CSO Voluntari, în primul meci din sferturile de finală ale Ligii Naționale de baschet masculin. Al doilea joc dintre cele două echipe este programat vineri, de la ora 18.30, tot la Voluntari. Prima formație care câștigă trei meciuri merge în semifinalele Ligii Naționale masculine.

Antrenorul Tomas Rinkevicius spune că echipa sa a fost miercuri la nivel maxim. ”A fost un meci foarte bun pentru noi, ne-am pregătit pentru acest joc. Am avut un joc dificil etapa trecută la Constanța. Era un sentiment că nu ne revenim la timp, dar energia și focusarea au fost la cel mai înalt nivel încă din startul meciului. Acum trebuie să ne recuperăm și a pregăti următorul meci” a spus antrenorul Tomas Rinkevicius.

Americanul Monyea Pratt (37 ani) a făcut și el un joc excelent, contribuind din plin la victorie. ”Ne-am pregătit foarte bine, Voluntari este o echipă foarte bună, am jucat un baschet bun și așa am putut face diferența. Sunt un jucător care poate face totul, dar acum a fost despre echipă, am jucat excelent și am câștigat. Important este să câștigăm, când învingem, sunt fericit” a spus Monyea Pratt, are este pentru a treia oară la echipa de pe Cibin.

S-au scos la vânzare biletele pentru primul meci de la Sibiu

Clubul CSU Sibiu a scos joi la vânzare, online, bilete pentru primul joc cu Voluntari, de la Sibiu, programat marți, 18 aprilie, de la ora 19.00, în Sala Transilvania. Costul unui tichet este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. Dacă Sibiul nu va înclina balanța în primele trei jocuri, al patrulea meci se va disputa pe 20 aprilie, tot în Sala Transilvania. Dacă scorul va fi egal după patru meciuri, jocul decisiv la fi la Voluntari, pe 23 aprilie.

