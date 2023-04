O femeie din București, stabilită într-un sat din județul Sibiu, a intrat în vizorul oamenilor legii după ce, în urma unei percheziții domiciliare, au fost găsite droguri, unele dintre ele de mare risc, în casa unde locuia. „Le foloseam ca terapie, având boli autoimune, stres post-traumatic și depresie cronică”, a declarat femeia în fața anchetatorilor. Ea a fost recent condamnată, însă nu va face închisoare, ci va rămâne sub supraveghere timp de doi ani.

Cultură de cânepă și afaceri cu uleiuri CBD în Loamneș

Totul a început în luna februarie 2021, când o firmă din județul Sibiu, solicita o autorizație de la Direcția pentru Agricultură pentru a cultiva cânepă în scopul obținerii de semințe și de material vegetal pentru uz industrial și alimentar, pe un teren din localitatea Loamneș. Firma era obligată să anunțe Direcția pentru Agricultură dacă ar fi intervenit modificări în documentația depusă la autorizare. Doar că, deși au apărut modificări, firma nu a transmis acest aspect autorităților.

Un an mai târziu, o societate care se aproviziona de la firma din Loamneș a notificat Direcția pentru Agricultură, menționând că vrea să rezilieze contractul cu aceasta, deoarece existau bănuieli că la Loamneș se cultivă de fapt cânepă în sistem hidroponic, în containere, utilizându-se hibrizi neomologați, care ar putea fi instabili din punctul de vedere al concentrației de THC, fiind improprii pentru achiziție. „Achizitorul a considerat că activitatea firmei poate intra în sfera ilicitului penal”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Oamenii legii au mers în teren pentru a cerceta cele întâmplate și au găsit la fața locului două tuneluri unde erau crescute plante de cannabis în sistem „indoor”. Afară, unde ar fi trebuit să se cultive cânepă, nu au fost observate plante. Din investigațiile efectuate în mediul online, anchetatorii au stabilit că firma vindea uleiuri CBD, extrase și procesate la Loamneș, și livrate ulterior consumatorilor doritori. Pentru a putea stabili situația de fapt, a fost dispusă autorizarea și a unui investigator sub acoperire, care să se infiltreze și să poată obține mijloace de probă. „În vederea probării activității infracționale, stabilirii situației de fapt și a tuturor persoanelor implicate s-a apreciat necesară prelevarea unor probe din plantele de cannabis cultivate la punctul de lucru al firmei. Investigatorul sub acoperire din cadrul IGPR și colaboratorul acestuia, în prezența reprezentanților societății, au prelevat un număr de 20 de părți superioare (vârfuri), cu dimensiunea de aproximativ 30 cm fiecare, din plantele de cannabis cultivate la locație, mostrele recoltate fiind introduse într-o plasă din hârtie, de culoare maro, ce a fost predată de către investigatorul sub acoperire lucrătorilor de poliție delegați în cauză”, se mai arată în rechizitoriu publicat pe rejust.ro.

În urma analizei de laborator, s-a stabilit că plantele de cannabis conțineau THC, substanță psihotropă biosintetizată, motiv pentru care au fost efectuate mai multe percheziții, atât la adresele suspecților, cât și la punctul de lucru al firmei.

Droguri găsite într-o locuință – Cannabis și ciuperci pentru consum medicinal

În urma perchezițiilor efectuate în locuința suspectului, și anume administratorul firmei în cauză, au fost găsite dispozitive de tip grinder, cannabis și ciuperci halucinogene. Despre toate acestea, suspectul a declarat că aparțin iubitei lui, care le folosea în scopuri medicinale. „În legătură cu cannabis-ul ce s-a găsit arăt faptul că era al iubitei mele, ea îl folosește pe caz de boală, microdozaj pentru anxietate și depresie. Acesta a avut un cancer acum 4 ani și de atunci a rămas cu anxietate severă și depresie. Medicamentele prescrise nu o ajută deloc și aceasta a încercat cu cannabis medicinal. Nu știu de unde le ia, pentru că ea este cu treburile ei. Știu că ciupercile erau cumpărate online. Vreau să precizez că prietena mea fumează foarte puțin, în cantități foarte mici, strict pe caz medical. (…) Eu nu am consumat niciodată cannabis, nu consum nici alcool”, a precizat bărbatul, potrivit declarațiilor din rechizitoriu.

Anchetatorii au audiat-o și pe iubita suspectului, o femeie care s-a mutat din București la Sibiu, care a recunoscut că drogurile erau ale ei. Le-a achiziționat pentru că medicamentele pentru depresie nu dădeau rezultate, a precizat aceasta în fața procurorilor.

„Substanțele găsite la percheziția domiciliară îmi aparțin. Le foloseam ca terapie, eu am avut cancer iar pe fondul acestei boli am dezvoltat și alte boli autoimune, plus un simptom post-traumatic, depresie cronică, în urma cărora sunt pensionată pe caz de boală. Când tratamentul medicamentos nu își mai făcea efectul am căutat metode alternative, am schimbat mediul din București unde locuiam, am învățat să grădinăresc, ies în pădure să mă plimb, folosesc plante medicinale, nu doar plante ilegale. Am aflat despre puterea terapeutică a cannabis-ului și am încercat, și chiar m-a ajutat, artrita mea a intrat în remisie, și psoriazisul, mă ajută pe partea cu depresia și anxietatea, pot lua o pauză de la medicamentație care îmi afectează organismul. Despre psilocibină (n.red.: ciuperci) am citit pe internet că microdozarea are efect prelungit, care se menține în timp asupra anxietății și sindromului post-traumatic. Am căutat cea mai ușoară ca și cantitate de psilocibină (…) Am încercat microdozarea, însemnând până în 0,2 grame, pe zi, pe care le consumam cu miere. Nu am simțit nici un beneficiu, motiv pentru care am întrerupt. Nu îmi permiteam să fac un astfel de tratament fiind scump. Se vede din istoricul meu pe internet ce anume am căutat, respectiv microdozare și pentru ce anume. Cu tratamentul anti-depresiv problema este că nu domolește doar stările negative ci și emoțiile puternice pozitive și te aduce la un nivel la care nu poți simți supărare și nici bucurie. Nu mi-am dorit să ajung într-o situație ca asta”, a declarat femeia în fața anchetatorilor.

Aceasta a mărturisit că nu a fumat cannabis în contexte sociale, ci doar acasă, strict în scop medicinal.

Ce pedeapsă a primit

Procurorul a apreciat că, din actele de urmărire penală efectuate în cauză, se constată că există probe din care rezultă că femeia a săvârșit fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de droguri de risc (cannabis) și de mare risc (ciuperci) pentru consum propriu fără drept, fapte ce sunt pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Ulterior, aceasta a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, acesta fiind avizat de procurorul șef serviciu din cadrul DIICOT Sibiu la finalul lunii ianuarie 2023.

Astfel, în cazul femeii, care are studii superioare, domiciliată în București și stabilită în județul Sibiu fără forme legale, a fost stabilită o pedeapsă de șase luni închisoare pentru deținere de droguri de risc și de mare risc pentru consum propriu. Pedeapsa închisorii a fost amânată, ea fiind pusă sub supraveghere pentru doi ani. În această perioadă, femeia este obligată să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat, să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește cinci zile și să comunice schimbarea locului de muncă. În plus, ea a fost obligată să plătească cheltuielile de judecată ce ajung la aproape 5.000 de lei. În cazul în care femeia va încălca vreuna dintre obligații, măsura de supraveghere ar putea fi schimbată cu una mai aspră.

