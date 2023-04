Alexandru Burtea este cofondator al agenției de publicitate PUSH, cu sediul în Sibiu. Fondată în 2005, agenția ajuns să fie cunoscută pe cinci continente, iar oamenii din echipă au dat dovadă de o creativitate ieșită din comun.

Agenția PUSH s-a format în 2005, atunci când Alexandru, alături de colegul său Alin au decis să își deschidă o afacere. În primii ani au avut mult de muncit și alergat, petrecând foarte mult timp pe drumurile dintre Sibiu, Cluj și București. „Am început să prindem ceva clienți, experiență, am început să ne consolidăm portofoliul, dar nu a fost ușor. A fost foarte frumoasă răsplata muncii, mai ales fiind tineri antreprenori la acea vreme. În fiecare proiect cred că ne implicam cu toată energia. Acum o facem mult mai calculat, dar atunci ne implicam cu avânt, ca să zic așa” ne-a spus Alex Burtea.

Timpul a trecut, iar eforturile lor nu au fost în zadar. În ultimii 8-10 ani, agenția s-a extins foarte mult, ajungând cunoscută pe 5 continente și având clienți din peste 20 de țări. „Avem foarte mulți clienți acum și sper să reușim să menținem ritmul pe care îl avem. Mereu apar provocări noi ca în orice industrie, dar parcă în industria noastră, ritmul schimbărilor atât de rapide mereu constituie o provocare, dar ăsta este motorul care ne împinge înainte zi de zi, cel puțin pe unii dintre noi” a completat acesta.

Colaborări la nivel local

Printre colaborările pe care le-au avut de-a lungul timpului, Alexandru Burtea a menționat companii locale precum Paolo Rossi, ceicu care au avut o colaborare eficientă și de lungă durată. „Din 2007 colaborăm cu ei și am avut parte de deschidere din partea managementului lor, foarte multă încredere și cred că și modul în care a evoluat colaborarea a fost foarte unul foarte sănătos” a spus acesta.

O altă colaborare locală este Backyard, alături de care au fost încă de la înființare și care le-a pus tot timpul creativitatea la încercare. „Nu este neapărat unul dintre clienții noștri cei mai mari, dar suntem alături de ei de la înființare și a fost mereu un motor pentru noi în a fi mereu creativi, a veni în fiecare an cu o tehnică nouă sau un trend nou pentru ei și asta ne-a ținut foarte activi pe partea de design” a spus Burtea.

Colaborare cu cel mai renumit restaurant din Bali

Una dintre cele mai recente colaborări pe care agenția PUSH le-a avut este cu „Merlin’s”, un restaurant și un lounge din Bali, Indonezia, care a stârnit curiozitatea a mii de oameni.

„Suntem alături de ei. Practic dinaintea lansării, noi am creat brandul, toată identitatea de marcă, strategia de promovare, de comunicare, poziționarea în piață, toate aspectele de marketing de care aveau nevoie la început. Avem o colaborare strânsă cu ei și rezultatele sunt excelente” ne-a spus Burtea.

Echipa și creativitatea, „cheia” succesului

În ceea ce privește reușitele agenției, Alexandru Burtea ne-a spus că acestea nu ar fi fost posibile dacă alături nu ar fi avut o echipă dinamică și creativă. „Toate proiectele nu ar fi posibile fără echipa pe care o avem aici și le mulțumesc din suflet. Sunt extrem de dinamici, extrem de creativi, de implicați și facem treabă bună împreună” ne-a spus acesta.

Un element important în orice agenție de publicitate îl reprezintă creativitatea. Acest element i-a ajutat foarte mult pe cei de la agenția PUSH, atunci când în 2015 au reușit să lanseze o inovație, o premieră mondială în urma unei campanii. „A fost o campanie la nivel european, dar a fost o premieră mondială în sensul în care am fost primii care am gândit o campanie folosind un format de imagine- video, cinemagraph, un fel de combinație între poză și video. Acum este un termen și un content trivial pentru social media, dar la vremea respectivă nu exista așa ceva. A fost o provocare inclusiv pentru cameramanii sau fotografii cu care am lucrat. Deși le-am explicat și în teorie înțelegeau și erau integrați și fascinați de concept și de idee, problema se punea cum realizăm conținutul respectiv. Am avut câteva obstacole de creativitate sau tehnice pe care a trebuit să le depășim, dar a fost un real succes. Mai apoi ne-am confruntat cu problema punerii în practică a campaniei pentru că era dedicată pentru Facebook, care nu accepta genul respectiv de conținut și a trebuit să intervenim cu niște link-uri externe, dar a fost efectiv un real succes” ne-a povestit Burtea.

Indici de măsurare ai succesului unei campanii

Pentru fiecare campanie există un indice diferit de măsurare a succesului. În funcție de dorințele clientului, aceștia pot consta în creșterea vânzărilor sau a vizibilității. Important, conform lui Alex Burtea, este ca la finalul campaniei clientul să aibă un real beneficiu.

„Merlin’s este un exemplu de bună practică pentru noi din istoria recentă. Aș zice că un indicator pentru ei ar fi faptul că în mai puțin de un an de la lansare pe TikTok dacă rămânem în sfera social media, „Merlin’s” este efectiv un fenomen, are peste 2 miliarde de vizualizări în conținutul lor. Un alt indice ar putea fi faptul că într-un timp foarte scurt de activitate, deja au cereri de francizare efectiv în toată lumea, precum Bangkok, Dubai, New York. Sunt oameni foarte interesați de preluarea francizei, iar asta este o dovadă clară de simbioză extrem de bună între noi și ei. Ar fi evident multe forme de a măsura acești indici, însă efectiv depinde de scopul fiecărei campanii și important în final este să aducem un beneficiu real clientului. Cred că în asta se traduce totul, dacă pentru ei beneficiile sunt reale, sunt palpabile, ne-am atins scopul” a spus Alex Burtea.

