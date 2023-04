CS Mioveni și FC Hermannstadt se înfruntă sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 12.00, în meci contând pentru etapa 4 de play-out din Superligă.

Înaintea jocului de sâmbătă, argeșenii sunt pe ultimul loc, cu 11 puncte, la șapte lungimi în spatele ultimei poziții care permite calificarea în barajul de supraviețuire, având patru eșecuri consecutive. FC Hermannstadt este pe 11, cu 21 de puncte, cu două deasupra poziției 13, de baraj și cu un succes sâmbătă, se îndepărtează de zona fierbinte a clasamentului.

Hermannstadt nu a pierdut încă în play-out și vine după un triumf extrem de prețios în runda anterioară, 2-1 în deplasare, cu Chindia Târgoviște. În campionat, Hermannstadt se află la cinci jocuri consecutive fără eșec.

Sibienii au câștigat ambele partide directe din sezonul regulat, cu 3-0, acasă, respectiv cu 2-0, în deplasare, iar antrenorul Marius Măldărășanu se teme doar ca jucătorii săi să nu trateze meciul ușor. ”Noi avem un parcurs bun, cinci meciuri fără înfrângere. Spuneam că nu există teamă în sport, dar de meciul acesta îmi este cel mai teamă, însă nu de adversar sau de joc, ci de noi. Am câștigat de două ori contra Mioveniului și niciun jucător nu trebuie să creadă vreun moment că va fi un joc ușor. Dacă 1,2 jucători din toți care vor evolua vor trata meciul ușor, vom avea probleme. Trebuie să fim serioși, să fim mai deciși și mai concentrați pe fiecare moment de joc”.

„Am fost taxați când am greșit”

În plus, antrenorul principal al FC Hermannstadt speră ca jucătorii săi să elimine erorile defensive, în urma cărora echipa primește goluri la faze banale. ”Depinde de noi, ca și atitudine, dacă vom avea atitudine bună și vom elimina meteahna noastră veche, acele greșeli la faze care nu anunță nimic, cu siguranță vom câștiga. Trebuie să ne concentrăm mai mult în anumite momente, am fost taxați când am greșit, trebuie să eliminăm greșelile individuale, să jucăm mai simplu, sunt momente când poate ne complicăm. Depinde de noi, din punct de vedere al mentalului, am câștigat de două ori contra Mioveniului, dar meciul acesta nu va mai fi la fel” a anunțat Marius Măldărășanu.

”Mai sunt 18 puncte în joc”