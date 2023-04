Daniel Paraschiv, atacantul de la FC Hermannstadt, a marcat două goluri în meciul cu CS Mioveni, după o pauză de mai bine de două luni, de la disputa cu FC Argeș.

Golgheterul Sibiului a executat imparabil penalty-ul din meciul cu Mioveni, după ce tot el obținuse lovitura de pedeapsă. În repriza secundă, jucătorul Sibiului a deviat elegant o pasă excelentă de la Limaj și a stabilit scorul final.

Ajuns la 12 goluri în Superligă, Paraschiv este fericit și pentru prima reușită din acțiune în acest an. ”Am protejat mingea, adversarul a dat și în minge dar apoi m-a împiedicat să îmi continui faza și eram unu la unu cu portarul. Mi-am și dorit să bat, dar eu sunt desemnat să execut în lipsa căpitanului Petrescu. Când vine vremea, trebuie să îmi asum responsabilitatea și mă bucur că am reușit să ajut echipa. Se pare că Mioveni este victima preferată din Superligă, dar este și primul meu gol în acțiune în 2023 și sper să merg doar în sus, pe o pantă ascendentă și să o țin tot așa” a spus atacantul Sibiului. Daniel Paraschiv (23 de ani) a marcat după o pauză de mai bine de două luni și a izbucnit în lacrimi după reușita din penalty.

Talentatul atacant așteaptă să ajungă acasă, să închidă televizorul și telefonul și să se dedice familiei. ”Există diferite perioade în viața unei echipe sau a unui jucător, mereu am avut încredere că am anumite calități și pot să înscriu oricând, am rămas concentrat și când a fost mai mare nevoie de mine, am reușit să marchez și să sparg gheața în 2023. Sărbătorile sunt un lucru aparte, indiferent de rezultat, trebuie să ne bucurăm de familie, dar cu atât mai bine că am obținut cele trei puncte și mai respirăm un pic acolo în subsolul clasamentului. Merg acasă, mă relaxez, închid telefonul și televizorul și mă axez pe familie” a mai spus Daniel Paraschiv.

Cu 12 goluri în acest sezon, Para este pe locul 4 în clasamentul marcatorilor din Superliga.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News