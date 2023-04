Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Mihai Butean spune că punctele obținute sâmbătă, la Mioveni sunt foarte importante. Sibiul s-a îndepărtat de locurile de baraj și depinde doar de ea pentru a avea un final de play-out liniștit.

”Am obținut ce ne-am propus și ne bucurăm extrem de mult. Contează foarte mult în clasament, cu toate că nouă ni s-au luat niște puncte, a fost foarte bine că am câștigat la Mioveni. Adunăm punctele la clasament, sper să ne facem vacanța frumoasă, să nu ajungem să jucăm barajul și să ne îndeplinim obiectivul. Momentan ne-am îndepărtat de subsol, așteptăm să vedem ce fac și celelalte echipe. Noi ne facem jocul nostru, depindem doar de noi, nu stăm la mâna rezultatelor, ne bucurăm de fotbal și facem ce știm mai bine” a declarat Butean, la finalul meciului cu Mioveni, câștigat de sibieni cu 2-0.

Jucătorul de bandă dreapta spune că echipa a simțit la un moment dat că domină jocul și s-a complicat, după care a trebuit să taie din elanul gazdelor. ”Nu a fost intenția noastră să tragem de timp, cred că la un moment dat ne-am relaxat și am simțit că noi controlăm jocul și încercam să facem unele lucruri în plus față de ceea ce trebuia. Asta s-a văzut, s-au făcut unele greșeli, au venit peste noi și a trebuit uneori să fragmentăm jocul sau au fost momente când am fost faultați. A fost o oră destul de ciudată de joc, a fost și cald și suntem obișnuiți să jucăm mai târziu. Voi petrece Paștele cu familia, ne bucurăm că ajungem mai repede acasă” a mai spus Mihai Butean.

FC Hermannstadt a câștigat sâmbătă, la Mioveni, scor 2-0 și a urcat pe locul 10, fiind la cinci lungimi de primul loc de baraj.

