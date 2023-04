O situație deloc plăcută a avut loc în municipiul Sibiu, acolo unde o bandă de motocicliști a atacat un om cu pietre și l-a amenințat cu moartea. Întâmplarea a avut loc în data de 14 aprilie, iar făptașii încă nu au fost reținuți.

Potrivit victimei, motocicliștii circulau pe străzi fără numere de înmatriculare și fără să respecte regulile de circulație, creând probleme în zonă de mai mult timp. Victima a încercat să apeleze la poliție în repetate rânduri, însă i s-a comunicat că aceștia trebuie prinși în flagrant, iar punctul limită a fost atins ieri, 14 aprilie în jurul orei 17, atunci când tinerii au vrut să îi vină de hac celui care îi reclama.

“Pe Strada Răchitei vine o gașcă de motocicliști. Vin și fac concurs pe aici și fug. Dacă nu au numere și mai au și casca pe cap, nu poți să îi identifici. Am sunat la poliție și ieri au venit să se răzbune, au zis că sunt clanul motocicliștilor. Se întâmplă de vreo patru săptămâni, am tot zis că se potolesc, dar nu s-a schimbat nimic.” a declarat Gheorghe.

“La data de 14 aprilie a.c., în urma unui apel 112, polițiștii de ordine și siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au intervenit pe strada Răchitei din municipiul Sibiu pentru aplanarea unei stări conflictuale între mai multe persoane. În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere, respectiv lovire sau alte violențe” au transmis pentru Ora de Sibiu reprezentanții IPJ.

Atacat cu pietre și amenințat cu moartea

Totodată, motocicliștii nu s-au rezumat la a-și rezolva problema verbal, iar după ce au înconjurat casa lui Gheorghe, aceștia au început să arunce cu pietre și să îl amenințe cu moartea. Victima a suferit daune materiale semnificative la mașină și la fațada casei în urma atacului cu pietre, iar aceasta a solicitat intervenția poliției pentru a soluționa situația. . “Mi-au distrus mașina cu pietre, fațada la casă. Așa o las până se rezolvă situația. Au zis că mă omoară. Eram în curte, lucram și numai ce m-am trezit cu ei, cu o ploaie de pietre. Praf mi-au făcut casa cu pietre că de ce m-am dus la poliție să spun că pe domeniul public, pe stradă, vin cu motoare de Enduro” a declarat Gheorghe.

Un agresor prins după ce a căzut cu motocicleta

Unul dintre făptași a fost prins în urma incidentului după ce a căzut cu motocicleta în timp ce fugea de polițiști. “Când am văzut că se strâng, eu am apucat să sun la poliție și nu s-au gândit că ajung rapid. Când i-au văzut pe polițiști, au fugit, dar pe unul dintre ei l-au prins, pentru că a căzut cu motocicleta. Am înțeles că e minor, nu avea dreptul să dea declarație și a venit tatăl lui la mine. A zis că nu știa unde e” a mai spus sursa citată.

Situația rămâne în investigație, iar autoritățile încearcă să identifice și să rețină toți membrii bandei de motocicliști implicați în acest incident grav. Locuitorii din zonă sunt de asemenea îngrijorați de această situație și speră că autoritățile vor lua măsuri adecvate pentru siguranța acestora.

