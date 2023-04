După succesul de sâmbătă, de la Mioveni, scor 2-0, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a răsuflat ușurat, fiind conștient că un rezultat negativ ar fi fost aspru judecat de fani.

”A fost un meci foarte greu, contra unei echipe mult schimbate în bine din iarnă. Sunt trei puncte mari, simt tensiunea pe acest final de campionat, este o luptă acerbă și cred că va fi până în ultima etapă. Am simțit o tensiune mult mai mare față de jocul contra Chindiei, lumea te judecă dacă nu câștigi la Mioveni, mulți o văd doar ca pe echipa de pe ultimul loc. Dacă nu câștigam, eram judecați aspru. Cred că, dacă nu va depune armele, Mioveni poate încurca multe echipe. Am fost destul de pragmatici, trebuia să nu primim gol, de marcat aveam puterea, pentru că am tot înscris în acest sezon” a spus tehnicianul Sibiului.

Paraschiv se aștepta să fie schimbat la pauză

Măldă a dezvăluit că Paraschiv i-a mulțumit că nu l-a înlocuit la pauza jocului și atacantul s-a revanșat cu încă un gol în partea secundă. Tehnicianul are mare încredere în atacantul care a fost asaltat de oferte în iarnă. ”Mă bucur și pentru Para, a revenit și a marcat, l-am tot așteptat și am avut încredere în el. Chiar mi-a mulțumit că nu l-am schimbat, crezând că a făcut niște greșeli, se aștepta să îl schimb la pauză. Am controlat meciul, am avut ocazii, dar simțeam că Mioveni ne poate pune probleme, nu trebuia să ne relaxăm. Nici la 2-0 nu am stat liniștit, poți primi gol și echipa adversă intră în joc, se pot întâmpla multe. Ca fotbalist, am trăit să fim egalați de la 3-0 și am pierdut și campionatul, până ce echipa adversă nu este urcată în autocar, nu trebuie să te consideri învingător”.

”Nu e nimic terminat”

Obiectivul tehnicianului rămâne același, ca echipa sa urce în clasament după fiecare etapă din play-out. ”Vream să urcăm loc cu loc în clasament, să o luăm pas cu pas. Am început în play-out pe locurile de baraj, și datorită celorlalte rezultate și victoriilor noastre din ultimele două jocuri, am urcat în clasament. Nu e nimic terminat, dar m-aș bucura să avem în continuare o serie pozitivă și să urcăm și mai mult. Acum ne gândim doar la meciul de acasă cu FC Argeș. E un drum lung, mai sunt 15 puncte în joc, echipele sunt echilibrate, poate puțin peste Craiova și Voluntari, noi nu trebuie să ne relaxăm până ce matematic nu ne asigurăm menținerea” a avertizat Marius Măldărășanu.

