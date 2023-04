Numărul pacienților care ajung la Neurologie este în creștere în ultimii ani, iar asta și din cauza faptului că multe persoane infectate cu COVID-19 au prezentat cel puțin o afecțiune neurologică. Studiile au arătat că persoanele care au avut coronavirus, care este în principal o boală respiratorie, au avut și alte manifestări, precum delir, confuzie și chiar accidente vasculare. Medicul șef al secției de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu spune că pacienții cu astfel de simptome care ajungeau la Infecțioase erau ulterior consultați și de neurologi.

Secția de Neurologie s-a aflat, în ultimii ani, într-un proces de renovare și modernizare, ce s-a finalizat de curând. (VEZI AICI CUM ARATĂ SECȚIA DE NEUROLOGIE). În perioada pandemiei de COVID-19, pacienții infectați, care prezentau și afecțiuni neurologice ori care sufereau accidente vasculare, erau tratați la Infecțioase, acolo unde erau consultați și de neurologi. Boala a lăsat însă sechele în cazul multor pacienți, care acum se adresează medicilor.

„Având în vedere situația actuală a sistemului multipavilionar și faptul că am avut doar 30 de paturi, nu am putut găzdui pacienții cu Covid și accidente vasculare, căci asta este principala complicație. Au fost la Infecțioase și ulterior noi îi vedeam bineînțeles, iar alte patologii post-covid, cum sunt poliradiculonevridele, chiar am avut cazuri și am ajutat cu proceduri de schimb plasmatic cu rezultate foarte bune, împreună cu colegii de la Terapie Intensivă, pentru că ei fac această procedură”, spune Corina Roman, medic șef secție Neurologie din cadrul SCJU Sibiu.

Numărul pacienților care se adresează secției de Neurologie este în creștere. Acesta este „trendul” la nivel național, explică medicul șef Corina Roman, patologia vasculară cerebrală fiind a treia cauză de mortalitate la nivel mondial.

„Este trendul în toată țara. Patologia vasculară cerebrală este, la nivel mondial, a treia cauză de mortalitate. În România, anual, sunt 55.000 de pacienți cu accident vascular cerebral, de aceea, începând cu anul 2019 facem procedura de tromboliză chimică, care oferă o șansă în plus acestor pacienți. Nu toți pacienții sunt însă eligibili. Există protocoale, valabile la nivel național, aplicabile și la noi. (…) Dacă vin în primele 4 ore de la debutul accidentului vascular, atunci beneficiază (…). Le salvează viața sau dizabilitatea. Nu întotdeauna tromboliza presupune ca pacientul să nu aibă deficit motor sau sechele neurologice. Dar dizabilitățile restante după tromboliză sunt mult mai mici față de evoluția anterioară”, a adăugat medicul șef al secției de Neurologie.

